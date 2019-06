Maarten van der Weijden over de finish in Leeuwarden: de Elfstedentocht is voltooid

19.40 uur: Na de zwemtocht wordt bekendgemaakt dat Maarten maar liefst 3,9 miljoen euro heeft ingezameld voor KWF.

19.30 uur: Maarten is na 195 loodzware kilometers gefinisht in Leeuwarden.

Luister hier naar het verslag van de laatste meters van de zwemtocht van Maarten van der Weijden:

19.10 uur: het is aftellen voor Maarten: nog 2,5 kilometer te gaan.

18.25 uur: de laatste kilometers van de zwemtocht zijn ingegaan. Maarten heeft ongeveer nog vier kilometer voor de boeg.

17.55 uur

Maarten wordt in Oentsjerk toegezongen door het publiek. Het einde is bijna in zicht voor de zwemmer. De finish wordt rond kwart voor acht verwacht.

17.20 uur

Maarten heeft nog zeven kilometer te zwemmen. Zijn slagen zijn traag, maar hij gaat nog steeds flink vooruit. Maarten zwemt zo'n 2,7 kilometer per uur.

17.15 uur

Als alles goed verloopt komt Maarten rond half zeven aan bij de beroemde tegeltjesbrug bij het dorp Giekerk. De brug staat bekend als het Elfstedenmonument.

Maarten wordt rond kwart voor acht in het meer bij de Grutte Wielen in Leeuwarden verwacht.

16.50 uur

De meezwemmers zullen een erehaag vormen om Maarten van der Weijden te ontvangen bij de finish.

16.43 uur:

De meezwemmers hebben Leeuwarden gehaald. De bikkels zwommen in alle steden mee met Maarten.

16.19 uur:

In Leeuwarden zijn ze klaar voor de komst van Maarten van der Weijden. De rode loper ligt klaar en hij kan zo de brancard op.

15.25 uur: De meezwemmers zijn begonnen aan hun laatste drie kilometer. Maarten moet nog ruim tien kilometer zwemmen totdat hij in Leeuwarden arriveert.

14.50 uur: Tijdens deze monstertocht verbrandt Van der Weijden zo'n 12.000 calorieën per etmaal.

14.20 uur: Van der Weijden heeft met zijn Elfstedenzwemtocht tot nu toe al 2,7 miljoen euro opgehaald. Dat is meer dan vorig jaar rond dit tijdstip. Toen stond hij op het podium in Leeuwarden en stond de teller op 2,5 miljoen euro. De vorige tussenstand lag op 1,4 miljoen euro en werd zondag bekendgemaakt. De verwachting was dat deze nog flink kon oplopen, omdat veel banken overschrijvingen in het weekend niet verwerken. Vorig jaar liep het bedrag in de weken en maanden na zijn tocht nog verder op tot 5 miljoen euro.

13.20 uur: Nog veertien kilometer te gaan. Voor de tweede keer passeert Van der Weijden Birdaard. daar waar hij vorig jaar zijn poging de Elfstedentocht te zwemmen, staakte.

12.24 uur: Volgens de laatste voorspellingen is Maarten rond halftwee weer bij Birdaard. Als hij het volhoudt, kan hij maandagavond tussen halfzeven en zeven uur in Leeuwarden zijn.

11.50 uur: Premier Mark Rutte wenst Maarten van der Weijden via een tweet veel succes met de laatste loodjes.

10.38 uur: Met zijn zwemtocht heeft Van der Weijden tot nu toe 1,4 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek. In de loop van de maandagochtend wordt een nieuwe tussenstand bekendgemaakt.

10.02 uur: Van der Weijden heeft de tiende stempelpost - in Dokkum - bereikt. Na de start van zijn monstertocht op vrijdagmiddag haalde hij al stempels in Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen en Franeker. Nu moet hij er nog eentje, bij de finish in Leeuwarden.

9.23 uur: Van der Weijden nadert Dokkum. Nog twintig minuten tot het keerpunt. Wie Dokkum bereikt, haalt ook de finish in Leeuwarden, is een veelgehoord gezegde bij een Elfstedentocht.

07.32 uur: Een familielid van Van der Weijden laat weten dat het goed gaat met de zwemmer. Hij gaat nu een voor hem nieuw gedeelte zwemmen, maar ze heeft er alle vertrouwen in dat Maarten de finish haalt.

07.00 uur: Van der Weijden is het dorpje Birdaard gepasseerd. Daar strandde zijn monstertocht vorig jaar nog.

06.15 uur: Het zwempak van Van der Weijden is vanwege de schuurplekken ingesmeerd met zalf. Dit zou het schuren moeten verminderen. Ook is het op een aantal plekken iets ruimer gemaakt. Dit is niet zonder risico, omdat er mogelijk nieuwe scheuren kunnen ontstaan. De planning is vanwege deze ingreep aangepast. Rond zes uur kwam Van der Weijden langs het punt in de jachthaven van Birdaard waar hij vorig jaar moest opgeven.

05.10 uur: Maarten van der Weijden heeft rond kwart voor vijf 's nachts een korte medische pauze genomen. Na zijn nachtrust was hij al behandeld aan schuurplekken. Die bleven hem hinderen dus is hij na ruim een uur zwemmen weer uit het water gehaald. Rond tien over vijf vervolgde hij zijn tocht.

22.15 uur: Maarten gaat twee kilometer voor Bartlehiem slapen, meldt de organisatie. Dat was ook het plan. Hij kwam net bij de boot om te vragen of dat wel bij iedereen bekend is. Hij wil niet dat heel Bartlehiem vanavond tevergeefs op hem staat te wachten.

21.43 uur: Maarten is inmiddels de Oude Leije voorbij. Het was daar zo druk dat de organisatie vroeg meer ruimte te maken.

19.35 uur: Van der Weijden is even gestopt met zwemmen. Hangend aan een volgboot kan hij nu wat eten van een hiervoor speciaal ontworpen dienblad.

19.25 uur: Hoewel het voorlopig nog niet donker is, beginnen lokale boeren alvast met de voorbereidingen van de nacht. Zodra het donker wordt gaan zij Maarten van der Weijden namelijk, net als vorig jaar, helpen door hem bij te schijnen. Ondertussen zwemt hij flink door: op dit moment ligt hij zo'n 1,5 uur voor op schema.

18.30 uur: Maarten is onderweg naar Dokkum. De meezwemmers gaan zo ook die kant op, maar hebben eerst even rust. Tijd om stil te staan bij waar ze het deze tocht eigenlijk voor doen. Zo zwemt Ilse Lavrijssen uit Dongen mee voor haar overleden vriendin Kristel:

17.15 uur: Met de Elfstedentocht wil Maarten van der Weijden geld ophalen voor het onderzoek naar kanker. Zondagmiddag maakte zijn team bekend dat er inmiddels 1,4 miljoen euro is ingezameld. Vergeleken met de tocht van vorig jaar, is dit bedrag net iets hoger.

16.55 uur:

15.30 uur: Maarten van der Weijden hoeft na het zwemmen van de Elfstedentocht niet te rekenen op een Elfstedenkruisje. “Hij verdient het wel, maar hij krijgt het niet”, zegt voorzitter Immie Jonkman van de koninklijke vereniging Friesche Elf Steden. ‘Het kruisje is bedoeld voor mensen die de tocht op schaatsen volbrengen. Daar wijken we niet vanaf.”

14.30 uur: Naast zwemmen en slapen moet er natuurlijk ook gegeten worden. Dat gebeurt met een drijvende tafel met daarin een bord en drinkfles geklemd. Hij legt hiermee een stevige bodem voor 'de hel van het Noorden' oftewel 50 kilometer van Franeker naar Dokkum.

12.55 uur: Van der Weijden is nu al meer dan anderhalf etmaal onderweg en heeft al ruim 125 kilometer gezwommen. Hij gaat nu van Franeker naar Dokkum, het stuk dat hij de 'Hel van het Noorden' noemt.

12.00 uur: Vlak voor Franeker een prachtmoment voor Van der Weijden als zijn dochters in de boot naast hem komen varen en een kusje vragen. De zwemmer uit Waspik neemt de tijd voor een gesprekje van enkele minuten. "Nu gaat papa weer verder zwemmen, goed?"

11.03: Maarten van der Weijden is onderweg naar Franeker. Franeker staat in het teken van onderzoek naar de optimale dosis van radionucliden bij uitgezaaide prostaatkanker. Dit vergoot niet alleen de kans op herstel, maar verbetert ook de kwaliteit van leven.

10.00: Christiaan uit Oosterhout is een van de vele mensen die een stuk meezwemmen met Van der Weijden.

9.16 uur: In Harlingen nam Van der Weijden afscheid van Kay van der Kooi, de weduwnaar van topschaatsster Paulien van Deutekom, die een stuk met hem mee had gezwommen. Van Deutekom overleed in januari dit jaar op 37-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

8.45 uur: Maarten van der Weijden bereikte om kwart voor negen zondagochtend Harlingen. Vanaf de kant, bootjes en bruggen werd de

langeafstandszwemmer uit Waspik luid aangemoedigd. Zelfs sinterklaas was naar Harlingen gekomen om de langeafstandszwemmer toe te juichen.

8.15 In Harlingen staan de meezwemmers weer klaar om een stuk samen met Maarten te zwemmen. Iedereen present?

7.58 uur: Naar verwachting komt Van der Weijden om halfnegen zondagochtend aan in Harlingen. Dan ligt hij ruim anderhalf uur voor op schema.

7.35 uur: Een arts uit het team van Van der Weijden laat weten dat de langeafstandszwemmer 's nachts 2,5 tot drie uur heeft geslapen. ''Dat heeft hem goed gedaan. Zaterdagavond was hij een beetje misselijk, maar daar heeft hij nu geen last meer van.''

06.47 uur: Na een paar uur slaap is Maarten van der Weijden op weg naar Harlingen. Daar wacht hem de achtste stempel.

Zaterdag

22.55 uur: Het gaat Maarten van der Weijden voor de wind. Op weg naar Bolsward ligt hij nog steeds voor op zijn schema. Voor vandaag stoppen we met ons liveblog. Morgenochtend kun je de prestaties van Van der Weijden hier weer op de voet volgen.

19.45 uur: Maarten van der Weijden is lekker op weg. Rond kwart over zeven bereikte hij Workum. De zwemmer uit Waspik ligt nog een uur voor op zijn schema en heeft in totaal al ruim tachtig kilometer gezwommen. Met zes stempels op zijn kaart zwemt Van der Weijden nu richting Bolsward, waar hij waarschijnlijk rond middernacht zal passeren.

17.15 uur: onderweg naar Workum: 3,7 km/per uur, 44 slagen per minuut en 20 ademhalingen per minuut

16.30 uur: De vijfde stempel is binnen! Van der Weijden zwemt onder grote belangstelling Hindeloopen binnen en ligt meer dan een uur voor op zijn schema. Van der Weijden gaat nu op weg naar Workum. Daar wordt de zwemmer rond 20.00 uur verwacht.

Ook voor de mee-zwemmers zit het werk erop en klimmen uit het water.

Foto: Ilse Schoenmakers

16.15 uur: Volgens zwemcoach Marcel Wouda is Van der Weijden mentaal en fysiek in staat om de 11Stedenzwemtocht te voltooien. "Wel bestaat het gevaar dat hij ziek wordt, bijvoorbeeld doordat hij in verzwakte toestand een vervuild slokje water binnenkrijgt."

16. 00 uur: In Stavoren wachtte Van der Weijden een muzikaal welkom. De gebroeders Ko schreven een aanmoedigingslied voor de zwemmer uit Waspik. "Dit is een megaprestatie en daar hoort een lied bij. Het lied gaat over tegenslagen hebben en toch overwinnen. Dat is het verhaal van Maarten", aldus het duo.

14.45 uur: Er moet ook goed voor de inwendige mens gezorgd worden. In Molkwerum stopt Van der Weijden even om wat te eten. In Stavoren mocht de zwemmer trouwens een cheque ter waarde van 359.108 euro in ontvangst nemen. Dat is het bedrag dat de meezwemmers in Stavoren hebben opgehaald.

14.01 uur: Het is nog een kleine twee kilometer tot Molkwerum. Op deze snelheid zal dat ongeveer een half uur zijn. Ondertussen fietst het publiek langs de Dyksfeart met Van der Weijden mee.

13.17 uur: Te snel is ook nog een optie. Van der Weijden is 'te snel' en daardoor komen de geplande activiteiten langs de route in gevaar. Hij zwemt voorlopig iets minder hard en hij maakt een extra rondje in de richting van Warns.

12.50 uur: De NOS meldt dat het speciale zwempak van Van der Weijden lek is. Het is niet duidelijk wat het gat heeft veroorzaakt. Tijdens een korte onderbreking is het pak geplakt met ducttape en kon de tocht der tochten worden voortgezet. Er is, voor het geval dat, een reserve pak. De zwemmer heeft er zo'n twintig uur opzitten en zeventig kilometer gezwommen. De eerste vier stempels zijn binnen.

12.30 uur: Maarten van der Weijden is aangekomen in Stavoren en haalde daar zijn vierde stempel. Hij ligt een half uur voor op schema. De Friese stad is volgelopen met mensen die komen kijken naar de Reus uit Waspik. Er staan zelfs files in de richting van de stad. In Stavoren zwemmen vierhonderd mensen een stuk van maximaal twee kilometer met Van der Weijden mee.

11.20 uur: Een woordvoerder van het team van de langeafstandzwemmer vertelt dat Van der Weijden op ongeveer vijf kilometer afstand van Stavoren zwom. Als de zwemmer deze snelheid kan behouden, is hij rond de klok van half één in de stad Stavoren. Daar zwemmen zo'n vierhonderd mensen een stuk van maximaal twee kilometer mee. "Maarten kijkt erg uit naar die meezwemevenement omdat dit bij de vorige tocht niet kon doorgaan wegens de slechte waterkwaliteit", aldus de woordvoerder.

10.30: Van der Weijden zwemt net voorbij de Galamadammen en is nu onderweg naar Stavoren. Omdat de zwemmer iets voor op schema ligt, is de verwachting dat hij daar al om 12.00 uur is. Hij zwemt met een gemiddelde snelheid van vier kilometer per uur.

08.05: Maarten van der Weijden heeft een goede eerste nacht achter de rug bij zijn tweede poging de Elfstedentocht te zwemmen. ''Hij heeft goed gegeten en gedronken en ligt mooi op schema'', zegt een woordvoerster van het team van de oud-olympisch kampioen op de tien kilometer.

07.16: Rond kwart over zeven zwom Van der Weijden door Balk. Hij had toen ongeveer 47 kilometer achter de rug en drie stempels verzameld. De langeafstandzwemmer wordt tussen een en twee uur zaterdagmiddag in Stavoren verwacht.

Vrijdag

00.00 Tot zo ver ons verslag van de vrijdag. Volg Maarten vanaf zaterdagochtend weer via ons liveblog! Wil je écht niets missen van Maartens monstertocht? Dan kun je heel de nacht naar bovenstaande livestream kijken.

23.51 Marc Heijmans uit Waalre zwom vorig jaar een paar kilometer illegaal mee. Eigenlijk mocht dat niet, want de kwaliteit van het water was niet goed genoeg. Deze keer mag hij net als alle meezwemmers gewoon veilig het water in. Hij zwemt 22 kilometer mee. De eerste 2 kilometer zitten er voor hem op.

23.05 De eerste meezwemmers zijn klaar en komen het water uit.

22.51 Maarten wordt door een fanfare onthaald in Sneek. Zijn eerste stempel is binnen! Nog zo'n 176 kilometer te gaan...

22.36 De eerste meezwemmers springen meteen het water in en gaan achter Maarten aan voor hun eerste twee kilometer in het Friese water.

22.30 Maarten is na vijf uur zwemmen aangekomen in Sneek!

22.15 Sneek is in zicht! Maarten heeft inmiddels meer dan 18 kilometer gezwommen. Vanaf Sneek zwemmen er tachtig zwemmers een stuk met hem mee.

21:30 Remko uit Uden staat te trappelen: straks mag hij eindelijk een stuk gaan zwemmen met zijn grote held. Vorig jaar was hij dat ook al van plan, maar dat ging toen niet door.

21:20 Inmiddels is Van der Weijden bijna vier uur onderweg. Hij heeft zo'n 14 kilometer gezwommen. Nog 182 te gaan!

20.15 Maarten heeft het dorp Easterwierrum bereikt en heeft er daarmee zo'n 12 kilometer op zitten. Over 7 kilometer zal hij bij zijn eerste stop zijn: Sneek. Naar verwachting is hij daar vanavond tussen 22.00 uur en 23.00 uur.

19.45 Maarten zwemt nog steeds in de Zwette, tussen Leeuwarden en Sneek.

Omdat Maarten vorig jaar in de nacht aan zijn zwemtocht begon, trekken zijn eerste kilometers nu veel meer publiek. Op bruggen over de route en langs de kant staan veel mensen hem aan te moedigen.

18.45 Van der Weijden is aangekomen bij het dorp Weidum. Dat betekent dat hij zo'n 5 kilometer achter de rug heeft. Hij ligt op dit moment negen minuten voor op zijn toch van vorig jaar.

18.20 Anne is 18 en daarmee een van de jongste deelnemers. Straks in Sneek zwemt ze een stuk mee met Maarten. Zo eert ze haar opa, die in maart is overleden. "Hij zat vol met kanker en toch wilde hij de honderd halen. Maar hij is op 94-jarige leeftijd overleden”, vertelt Anne. “Het is heel mooi dat ik dit voor hem kan doen. Ik weet dat hij trots op me zal zijn.”

17.30 Vrouw Daisy werd emotioneel toen haar man het water in sprong. "Een week na de eerste tocht vertelde hij al dat hij een nieuwe poging wilde wagen. Dat moet je lichaam nog maar blijken te kunnen natuurlijk. Inmiddels ben ik net zo enthousiast en ben ik zijn supporter!"

17.28 Janneke van der Weijden, moeder van Maarten, is trots op haar zoon. "Vorig jaar is het natuurlijk net niet gelukt. Maar ik ken hem natuurlijk een beetje en wist vrij snel dat hij het gewoon weer ging doen."

17.25 Maarten springt het water in en zwemt door de erehaag van zwemmers heen.

16.30 De 'meezwemmers' verzamelen zich in de Swettehaven in Leeuwarden. Hier springt Van der Weijden straks om half zes het water in.

Van der Weijden gaat dit keer tijdens zijn tocht meer eten, omdat hij in 2018 veel meer calorieën verbrandde dan hij binnenkreeg. Tijdens zijn eerste tocht vroeg hij op een bepaald moment om een pizza, die in allerijl werd geregeld. Hij zal nu om de vijf uur een warme maaltijd tot zich nemen. Ook neemt hij meer tijd om te slapen. "Vorige keer moest het voor mij vooral zwaar zijn. Ik wilde zo min mogelijk slapen en vooral blijven zwemmen. Zwaar blijft het zeker, maar meer slaap zal hopelijk het verschil maken."

Meezwemmers

Hij krijgt ditmaal steun van zogenoemde meezwemmers. Vorig jaar moesten die aan de kant blijven omdat de kwaliteit van het water niet goed was. Maar de omstandigheden zien er nu gunstig uit. "Dit zal een andere dimensie geven aan deze tocht. Ik kijk er vooral naar uit om in de nacht samen met al die mensen met lampjes op hun hoofd te kunnen zwemmen."

Standbeeld

In het Friese Birdaard is zaterdagavond een beeld van Van der Weijden onthuld. Het toont de zwemmer uit Waspik in het water. Het door Hans Jouta gemaakte kunstwerk symboliseert de strijd en het doorzettingsvermogen van kankerpatiënten en de onontbeerlijke steun van naasten. Maarten van der Weijden is zelf oud-kankerpatiënt.

