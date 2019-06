Meezwemmers Maarten van der Weijden mogen het water in: geen poepbacterie te bekennen

Maarten van der Weijden in actie tijdens de 11Stedenzwemtocht. Foto: ANP

De mensen die van plan waren om met Maarten van der Weijden mee te zwemmen tijdens de Elfstedenzwemtocht, mogen dat dit weekend inderdaad gaan doen. Het waterschap in Friesland heeft de waterkwaliteit goedgekeurd. "Yes! Wat fijn! Geen poepbacterie te bekennen", reageerde Van der Weijden zelf op het nieuws.

De zwemmer uit Waspik zou vorig jaar tijdens zijn Elfstedenzwemtocht ook al steun krijgen van een groep meezwemmers. Toen was de waterkwaliteit zo slecht dat zijn supporters niet mee mochten zwemmen.

Maar dit jaar is die steun voor de Olympisch kampioen uit 2008 er dus wel. Een van die meezwemmers is Karin van Nassau uit Breda en ze is er klaar voor. "Het gaat goed, maar ik vind het wel spannend", vertelde ze vrijdagochtend.

Elf keer twee kilometer

Ze zwemt steeds met een grote groep elf keer, bij alle elf de steden, twee kilometer met Van der Weijden mee. "Wij zwemmen achter hem. Er zijn vijf 'waves' met elke 15 tot 25 mensen. Die groepen zijn ingedeeld op hoe snel ze zwemmen", vertelt Karin. Zij zit aan de snelle kant. "Ik doe ongeveer 35 minuten over twee kilometer. Maar er zijn ook mensen die er 50 minuten over doen."

Van der Weijden gaat vrijdagavond om halfzes het water in. Karin en de groep meezwemmers volgen voor het eerst om tien uur 's avonds.

Omroep Brabant zal elke dag een liveblog bijhouden tijdens de tocht.