Erik en zijn vrouw schrikken wakker van brand bij de buren, maar hebben zelf ook bijna ton schade

Het was het begin van een lange, zware nacht waarbij de woning van zijn buren aan de Europalaan uitbrandde. Eskens’ huis bleef evenmin gespaard. De schade bij hem dreigt in de richting van een ton te lopen, denkt hij.

Brandweer snel ter plaatse

Eriks vrouw had al snel in de gaten dat er brand was uitgebroken. “Ze rook vuur, zei ze. Dat kan niet, dacht ik. Totdat ik ook zag dat er meer aan de hand was. We zijn naar buiten gegaan en we hebben meteen de brandweer gebeld. Gelukkig was die snel ter plaatse.”

De brandweer was niet alleen ingeschakeld om de uitslaande brand te blussen, ze had uiteraard ook zorgen voor de andere twee-onder-een-kapwoning, die van de familie Eskens. Zo werd Stichting Salvage ingeschakeld. Dat is een organisatie, die bij branden voor de eerste hulp kan zorgen. Volgens de brandweer waren hun hand- en spandiensten niet direct nodig. Erik was toch blij dat zijn vrouw en hij hulp kregen, al moesten ze de hele nacht buiten doorbrengen. Pas tegen half zeven konden ze weer hun huis in.

De brandweer aan het werk (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision).

'Dak moet dicht'

Daar zagen ze hoe de brand bij de buren ook in hun woning sporen had achtergelaten. Een deel van de achtergevel is ontzet, de dakkapel is vernield en ook kozijnen liepen schade op. “Ik heb gauw iemand geregeld om de gaten in het dak dicht te timmeren, om te voorkomen dat de boel nat zou worden door de regen”, vertelt Erik.

De schade loopt behoorlijk in de papieren, zo schat hij in. “Ik denk dat het herstel misschien wel 80.000 of 90.000 euro gaat kosten”, meent Erik, die bovendien net als zijn vrouw deze maandag niet aan zijn normale werk toekomt. Terwijl hij zijn verhaal deed, zo tegen kwart voor tien, moest de brandweer opnieuw in actie komen, omdat het vuur opnieuw was opgelaaid.

De bewoners van het andere huis waren nog niet bereikbaar. Zij verbleven elders, omdat hun woning werd verbouwd. De politie laat desgevraagd weten dat ze niet uitgaat van brandstichting en dat er geen aanleiding is voor verder onderzoek.

Beelden van de brand:

LEES OOK: Brand verwoest huis in Vlijmen: 'De vlammen sloegen uit het dak'