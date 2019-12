Koerier DHL overleden bij botsing met andere bestelbus

De aanrijding werd rond half elf gemeld. Bij het ongeluk kwam het busje, waarin de persoon zat die de botsing niet overleefde, op zijn kant terecht.

Andere bestuurder verhoord

De politie is druk bezig met een onderzoek, waardoor het kruispunt voorlopig afgesloten blijft. Het andere voertuig dat bij het ongeval betrokken was, is van GLS. De bestuurder hiervan is als verdachte aangewezen en is meegenomen voor verhoor. Ook van getuigen worden verklaringen afgenomen.