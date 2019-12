Koerier DHL uit Veldhoven overleden bij botsing met andere bestelbus

Door het ongeluk kwam het busje, waarin de persoon zat die de botsing niet overleefde, op zijn kant terecht. De bestuurder kwam bekneld te zitten. Hulpdiensten waren snel ter plekke, maar hun inzet mocht niet baten.

Andere bestuurder verhoord

Door politie-onderzoek was het kruispunt lange tijd afgesloten. De chauffeur van het GLS-busje, een man van 35 uit Boxtel, is als verdachte aangewezen en is meegenomen voor verhoor. Ook van getuigen worden verklaringen afgenomen.