Gefilmde vechtpartij in Helmond: vier aangiftes

De politie heeft vier aangiftes gekregen in verband met de gefilmde vechtpartij in Helmond afgelopen zaterdagnacht. De verdachte die al vastzit voor de vechtpartij is een man van 19, laat de politie maandag weten.

De mishandeling vond zaterdagnacht rond vijf uur plaats op de Parkweg in Helmond. Van de vechtpartij ging al snel een filmpje rond op internet. Op de video is te zien dat meerdere mannen trappen uitdelen aan iemand die op de grond ligt.

Tot nu toe is één verdachte aangehouden. De politie zei zondag dat ze al een tweede verdachte op het oog had, maar wil daar maandag niets meer over zeggen.

Volgens de slachtoffers kwam de aanval volledig uit het niets. De politie weet ook nog niet wat de aanleiding was voor de vechtpartij. “We hebben nu dus ook geen beeld. Uiteraard is dat ook een vraag in het onderzoek”, zegt de politie.

Meer aangiftes

De politie weet niet of er nog meer aangiftes zullen volgen. “Uiteraard kan iedereen die denkt ook slachtoffer te zijn zich melden en aangifte doen. We roepen ze op. Het is nu echter lastig in te schatten of er nog meer betrokkenen waren.”

De slachtoffers raakten flink gewond. Omroep Brabant sprak met drie slachtoffers. Zij liepen verwondingen op als een blauw oog, een gekneusde kaak, hersenschudding en mogelijk een gebroken neus.