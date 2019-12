2000 kilo cocaïne met bestemming Brabant onderschept in haven van Antwerpen

In de haven van Antwerpen is een grote lading cocaïne onderschept die bestemd was voor een adres in Alphen. Er is één man opgepakt.

De coke zat in een container uit Colombia en arriveerde eind november in de haven van Antwerpen. Er zaten zakken meststof in. Maar toen de Belgische douane de container controleerde vond ze ook verstopte blokken cocaïne.

Het ging om 2019 kilo drugs. Daarmee is het de grootste partij coke die dit jaar is gevonden en de bestemming Brabant had.

Omdat de container bestemd was voor een bedrijf in Nederland heeft de Federale politie contact gezocht met de Nederlandse collega’s.

Container naar Alphen

De drugs werden er uit gehaald. Rechercheurs van de Dienst Landelijke Recherche hebben vervolgens de zaak overgenomen. Nadat de container afgeleverd werd bij een bedrijf in Alphen is een arrestatieteam de loods binnengegaan en is er een verdachte aangehouden. Het gaat om een 25-jarige Rotterdammer.De man zit in de cel.

Het onderzoek gaat verder. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.