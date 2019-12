Pool door landgenoot gestoken: verdachte aangehouden

Een man is zondagmiddag in een huis in Roosendaal op zijn gezicht en armen gestoken. De politie heeft een verdachte van twintig aangehouden. Het 34-jarige slachtoffer heeft aangifte gedaan. Ze zijn Poolse bewoners van het pand aan de Raadhuisstraat waar het incident ook gebeurde.

Het slachtoffer had het met landgenoten aan de stok gekregen, nadat hij na terugkomst uit Polen had gehoord dat zijn kamer aan iemand anders was toegewezen.

Terug van uitvaart

De man was enkele dagen naar zijn vaderland geweest, omdat iemand in zijn familie was overleden. Toen hij zich in het huis in Roosendaal meldde, kreeg hij ruzie en werd hij geschopt, geslagen en door een andere Pool met een mes gestoken. De verdachte werd rond kwart voor drie opgepakt.

Een agent was door mensen in de buurt erop gewezen dat er iemand werd mishandeld in het huis. Daarop zag hij de gewonde Pool, die met hulp van een tolk kon duidelijk maken dat hij door diverse mensen was aangevallen. Hij zei dat hij zich had verweerd, maar dat hij hierbij toch gewond was geraakt. Terwijl het slachtoffer in een ambulance werd geholpen, wees hij een omstander aan, die hem gestoken zou hebben. Deze man werd daarop aangehouden, hij zit nu vast. De recherche gaat het incident verder onderzoeken.