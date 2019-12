Kletsnat trio dat onderkoeld in trein zat, was mogelijk op de vlucht na inbraak

De hulpdiensten hebben de drie mannen in Venlo uit de trein gered. Ze waren alle drie onwel, hadden onderkoelingsverschijnselen en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn buiten levensgevaar. Een van hen ligt nog in het ziekenhuis.

De politie heeft de mannen vanwege de vreemde situatie gehoord en denkt nu dat ze iets te maken hebben met een inbraak in Eindhoven. Ze zijn aangehouden. Waarschijnlijk sloegen ze dus op de vlucht en stapten ze daarom op de trein.

De politie kan nog niet zeggen waar de mannen precies in het water zijn beland. Er is tussen zondagnacht en maandagochtend ingebroken in een winkel op Strijp-S. Het gaat om een van de winkels in de Urban Shopper, een grote winkel waarin meerdere merken en winkels zich bevinden. De ruit is vernield. De politie wil niet bevestigen of de drie mannen worden verdacht van deze inbraak.