Eén Bredanaar is dolgelukkig na de winst van Willem II tegen Ajax, gokje in Toto levert 6000 euro op

Het is niet gebruikelijk dat Tilburgs voetbalsucces in Breda gevierd en bejubeld wordt. Toch heeft de overwinning van Willem II op Ajax afgelopen vrijdag bij één Bredanaar vermoedelijk voor een groot gevoel van gelukzaligheid gezorgd. De man of vrouw zette via Toto 50 euro in op de uitslag 0-2. Het bleek inderdaad de stand te zijn die na het laatste fluitsignaal op het scorebord stond en dat leverde de gokker ruim 6000 euro op.

Of Koning Toto op voorhand écht geloofde dat Willem II in de Johan Cruijff Arena wel eventjes met een nulletje of twee zou gaan winnen, is niet bekend. Heel voor de hand liggend was het niet. Chelsea was de enige club die eerder dit seizoen van Ajax wist te winnen. Sterker nog, het was twee jaar geleden dat de Amsterdammers klop kregen voor eigen publiek. Slechts één keer eerder wist Willem II in Amsterdam te stunten in de eredivisie.

Maar wie niet waagt, die niet wint, moet degene gedacht hebben die ondanks al die statistieken 0-2 invulde op het Totoformulier. Elke ingezette euro bleek ongeveer 125 euro in het laatje te brengen. En 50 x 125 maakt dus 6250 euro. Dankjewel Willem II!

