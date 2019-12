De moeder van Rivano wordt het te veel als de verwondingen van haar dode baby worden opgesomd

Voor de moeder van Rivano is de rechtszaak tegen de vader van haar doodgeschudde zoontje een zware beproeving. Op deze eerste zittingsdag lichten verschillende deskundigen hun onderzoeksresultaten toe. Baby Rivano blijkt niet alleen hard door elkaar te zijn geschud, maar ook is er een stomp voorwerp in zijn mondje gestopt. Dit leidde mogelijk tot een gebrek aan zuurstof.

Rivano’s moeder voelt zich helemaal niet lekker, maar besloot maandagmorgen toch om de zitting in de rechtbank in Breda bij te wonen. Met betraande ogen hoort ze aan hoe deskundigen de verwondingen van haar kindje omschrijven. Baby Rivano is na zijn overlijden door verschillende deskundigen onderzocht. Een van hen was forensisch patholoog Dr. Judith Fronczek.

1. Hersenschade

Zij vertelt onder meer dat er bij de Rivano sprake is geweest van een ernstig hoofdtrauma. Dit veroorzaakte hersenschade in de vorm van hersenbloedingen.

2. Longontsteking

Ook had de baby een longontsteking. “Deze ontsteking kan later zijn ontstaan.”

3. Netvliesbloedingen

De forensisch patholoog ontdekte ook bloeduitstortingen in de ogen van Rivano. Hoe deze netvliesbloedingen zijn ontstaan, is niet duidelijk. “Deze ontstaan door acceleratie en deceleratie.” Ze doelt hiermee op het schudden van de baby. “De netvliesbloedingen kunnen ook worden veroorzaakt door geboortetrauma of door een medische oorzaak, maar dat is in dit geval niet van toepassing.” Ook van een transportongeluk of een val is geen sprake volgens Fronczek.

4. Verwondingen in de mond

Naast de hersenschade had baby Rivano een grote wond in zijn mond. Zijn tongriem was gescheurd en hij een had bloeduitstortingen onder zijn tong. Het bloed dat hierbij is vrijgekomen bij het letsel kan voor belemmering van de ademhaling hebben gezorgd.

“Het letsel van tongriem en mondbodem was zeer uitgebreid”, aldus Fronczek. “Er moet behoorlijk wat kracht bij zijn gebruikt. Zelfs mijn collega met vijftien jaar ervaring heeft dit zulk uitgebreid letsel nog nooit gezien.”

Forensisch arts Huub Nijs bevestigt dit. “Zo’n uitgebreid letsel heb ik nooit eerder gezien en ken ik ook niet uit de literatuur en de leerboeken.”

De oorzaak van de verwondingen in Rivano’s mond is het inbrengen van een stomp voorwerp. “Dat moet minimaal minuten hebben geduurd, geen seconden”, legt de patholoog uit.

“Als er onbedoeld iets is binnengebracht, dan is dit wel onvoorzichtig gebeurd”, legt Fronczek uit. “Het ingebrachte voorwerp kan van alles zijn. Het kan niet iets heel zachts zijn geweest, geen indrukbaar voorwerp. Het moet een harde, stevige structuur zijn geweest.”

Als de rechter vraagt of het letsel veroorzaakt kan zijn door een stijve penis, bevestigt Fronczek dit. Voor Rivano’s moeder wordt het even te veel. Ze legt haar handen over haar oren en sluit haar ogen. Even later besluit ze de zaal te verlaten. “Het is een beetje te veel voor haar. En ze is ook helemaal niet lekker.”

