Fontys neemt nieuwbouw voor 3500 studenten in gebruik 'maar is volgend jaar alweer te klein'

Het is een hypermodern gebouw, zonder gas, extra geïsoleerd met zonnepanelen en eigen wateropvang. Met heel veel glas oogt het heel ruimtelijk en de studenten die er voor het eerst les hebben zijn er ook heel blij mee.

"Het is beter dan de 14 noodlokalen waar we vandaan komen", zegt een student aan een mooie tafel. Ilse van de Pas, directeur van de Academy For Creative Industries, kan het gevoel en de sfeer van het gebouw niet onder woorden brengen. Ze staat te stralen op de grote trap midden in het gebouw.

Prijsvraag

Voor de deur van het splinternieuwe gebouw staat een groot bord met P8 erop. Alle gebouwen op de Fontys campus worden nu nog aangeduid met een P en een nummer, maar als het aan Ilse licht krijgt dit gebouw een andere naam. "Wij vinden het een Pr8-gebouw, maar aan de naam gaan we zeker iets doen. De studenten mogen in een prijsvraag een nieuwe naam verzinnen", zegt de directeur.

Ook Frens Vonken, teamleider van de ICT-opleiding vindt het een prachtig gebouw. "Maar ons aantal studenten groeit met zestig per jaar, dus in september is het voor ons alweer te klein", zegt Frens. Hij hoopt dat bij andere Fontys-opleidingen de studentenaantallen krimpen, zodat er ergens anders weer plaats komt voor de ICT-studenten.