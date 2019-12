Organisator die evenementen Beursgebouw cancelde: 'Mensen mogen naar vervangend concert’

Enkele weken geleden werd duidelijk dat het Schlagerfestival en het Winter Ibiza Festival op 13 en 14 december in het Beursgebouw Eindhoven niet doorgaan. Mensen die een kaartje hadden gekocht, werden daarover via de mail geïnformeerd. Honderden mensen belden het Beursgebouw. Zij waren ongerust, omdat ze zich afvroegen of ze hun geld terug zouden krijgen, of wat er verder zou gebeuren.

'Mensen welkom in Theater Markant'

Inmiddels staat op de website van het Schlagerfestival het volgende te lezen: "Kaarten gekocht voor het Schlagerfestival op 14 december in Eindhoven zijn geldig op zaterdag 23 mei 2020 in Theater Markant te Uden. Neem wel eerst contact op met Willem Vogels voor de voorwaarden."

Theater Markant in Uden is een van de plekken waar het Mega Schlager Feest neer zal strijken tijdens een theatertour. Het gaat om feesten die lijken op het Schlagerfestival zoals dat in het beursgebouw zou plaatsvinden, maar met een iets andere line-up en kleinschaliger.

Vogels geeft aan dat ruim 2000 mensen een kaartje hadden gekocht voor het Beursgebouw. Die kunnen niet allemaal terecht in Uden. Bij het Mega Schlager Feest daar is capaciteit voor zo'n 1000 mensen. Een deel daarvan is verkocht of wordt nog verkocht door Markant. Een ander deel is beschikbaar voor mensen die een kaartje hadden voor het Beursgebouw.

Vogels zegt te werken aan een oplossing voor iedereen. (Foto: www.schlagerfestival.nl)

Ook andere opties

"We hebben iedereen die een kaartje had een mail gestuurd, met de vraag om het zo snel mogelijk te laten weten als ze naar het Schlager feest in Uden willen. Want we hebben maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Maar ik verwacht daar geen problemen. Niet iedereen gaat hier gebruik van maken. Er zijn bijvoorbeeld ook mensen die vragen of ze hun kaartje mogen gebruiken bij een ander theater. Dat proberen we ook mogelijk te maken. En er zijn ook mensen die speciaal voor een bepaalde artiest een kaartje hadden gekocht, die in Uden niet in de line-up staat. Die willen liever hun geld terug."

Dat kopers van kaartjes voor het Beursgebouw zich afvroegen of ze hun geld nog zouden terugzien, snapt de organisator wel. Maar hij geeft aan dat dit uitdrukkelijk wél de bedoeling is. “Jammer genoeg gaat het Beursgebouw dicht en konden we daar geen vervangende datum plannen. Wel hadden we de meeste artiesten al betaald en het is niet zo makkelijk dat geld terug te halen. Dat kost tijd. Maar we willen iedereen die niet naar een vervangend concert gaat, uiteindelijk geld terug geven."

Nu met impresariaat

Op de vraag of ook de theaterfeesten kunnen worden afgelast wegens gezondheidsproblemen, antwoordt Vogels: "Nee. Want nu loopt alles via een impresariaat, een tussenpartij die deze theatertour organiseert en regelt. Dat was bij het Beursgebouw niet zo, daar deed ik rechtstreeks zaken mee en ik organiseerde alles alleen."

Jan Wouda, directeur van Theater Markant benadrukt dat Vogels aanspreekpunt blijft voor mensen met vragen over het gebruik van kaartjes voor het beursgebouw in Uden.

‘Werken aan oplossingen’

Mensen gaven aan het opmerkelijk te vinden dat grote evenementen niet doorgaan vanwege gezondheidsproblemen bij een organisator. Onder meer op Facebook werden vraagtekens geplaatst bij die verklaring. Vogels zegt daarover nu: "Er zijn mensen die zeggen: kon iemand anders de organisatie niet van hem overnemen? Maar ik deed het helemaal alleen, had geen team om me heen. Nu met de theaterconcerten is dat dus anders!"

Vogels geeft aan ‘zijn gezondheidsproblemen niet in de openbaarheid te willen bespreken’. “Dat is privé. Ik heb iedereen die een kaartje had mijn excuses aangeboden en wil nu vooral hard werken aan oplossingen.”

Winter Ibiza

Vogels laat weten ook te werken aan een oplossing voor de mensen die een kaartje hadden voor het tweede afgelaste feest, het Winter Ibiza Festival. Gedupeerden worden op de hoogte gehouden via de mail.