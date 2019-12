F-16's die boven Eindhoven oefenen zorgen voor flink wat lawaai

De straaljagers zijn eerder overgekomen van de vliegbasis in Volkel. Tien F-16's oefenen in Eindhoven om nieuwe situaties na te bootsen. "Eindhoven is een uitvalsbasis voor Volkel. Dat betekent dat de piloten ook makkelijk hun weg moeten kunnen vinden als in Volkel niet geland kan worden. Ook de verkeersleiding moet snel kunnen omschakelen."

Ook op de basis in Volkel wordt maandag een grote (crisis)oefening gehouden. Pottenkijkers worden geweerd middels afzettingen en zwarte schermen langs de hekken. De woordvoerder van de basis in Eindhoven weet niet of de twee oefeningen met elkaar te maken hebben.

Maandag is de eerste dag van een week vol oefeningen met de tien straaljagers op de Eindhovense basis. Tot en met vrijdag wordt er op verschillende tijdstippen gevlogen, waarna de straaljagers terugkeren naar Volkel. Tot hoe laat in de avond de jachtvliegtuigen door blijven zoemen, kan de woordvoerder niet zeggen. Overigens zou het reguliere vliegverkeer niet worden gehinderd door de oefeningen. "We vliegen op de momenten wanneer het luchtruim vrij is."

Er wordt onder andere in het donker gevlogen zodat straaljagerpiloten kunnen oefenen met het gebruik van nachtzichtapparatuur. Met deze brillen zien de vliegers alles in groene tinten. Het oefenen in duisternis is belangrijk omdat Nederlandse F-16's voornamelijk ingezet worden in de avond of nacht.