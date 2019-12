Dit zijn de finalisten van 'Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje'

EINDHOVEN -

Wie maakt 'Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje' van 2020? Veel Brabanders wachten met smart op de bekendmaking van de bakker of slager die dit keer deze onmetelijke eer in de wacht gaat slepen. In de bakkerij van de finalisten wordt de komende periode hard gewerkt om de ultieme lekkernij van Brabantse bodem net iets lekkerder, verfijnder of smakelijker te maken dan het worstenbroodje van de concurrent.