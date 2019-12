Ravage in straat na twee autobranden in Den Bosch

DEN BOSCH -

Twee auto's aan de Middelburglaan ter hoogte van de Kruiskampsingel in Den Bosch zijn in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan. De wagens stonden aan weerskanten van de weg, en zijn dus hoogstwaarschijnlijk aangestoken.