Wat kun je dit jaar in je kerstpakket verwachten?

December. De meeste mensen hebben de kerstboom al opgetuigd en de lampjes opgehangen. En dat betekent ook dat we binnenkort weer het jaarlijkse kerstpakket in ontvangst mogen nemen. Zweedse broodjes, kaassoesjes en olijfolie, wat zijn de trends dit jaar?

Bij groothandel Sligro in Veghel rollen deze kerstperiode ongeveer één miljoen kerstpakketten van de band. Vooral de komende twee weken is de grote piek, want al die feestelijke dozen moeten natuurlijk ook naar de bedrijven worden gebracht.

Hoewel het pakket een cadeautje is van de werkgever, kan het twee kanten op gaan op de werkvloer: of het kerstpakket wordt met gejuich ontvangen, of de baas heeft de plank volgens het personeel finaal misgeslagen. Zoals de chocoladefontein, die de eerste keer prachtig werkt, maar daarna al snel verstopt raakt en een enorme kleddertroep geeft.

Geen pasteitjes met ragout

Wat zijn de trends dit jaar? "De meeste werkgevers kiezen dit jaar voor traditioneel, vertelt Wilco Jansen van Sligro. "In veel kerstpakketten zitten slagroom, pinda's, wijn, vruchtensap en chocolade. Vooral levensmiddelen, dus. Alleen de pasteitjes met ragout, die zie je bijna niet meer."

Jansen vervolgt: "Pakketten worden vaak samengesteld op basis van een culinair thema of een specifieke ‘keuken’, zoals Italiaans, Spaanse tapas, Mexicaans of Aziatisch." Een belangrijk thema dit jaar is bewust leven. "Dan verdient iedereen in de productieketen een eerlijk loon en zijn de arbeidsomstandigheden in orde. Er wordt geproduceerd met respect voor mens, dier en milieu."

Gezond en biologisch

Groenminnende bedrijven kiezen dit jaar voor een kerstpakket met gezonde, biologische producten. Groentechips, boerenbeschuit en vitaminewater in een stoere canvas shopper. Met het speciale oudejaarspakket word je getrakteerd op oliebollenmix, borrelnoten en een fles cava. Ook een kaasserveerplank met bijpassende mesjes, een kurkentrekker en een bakplaat behoren tot de mogelijkheden.

De cadeaubon, waarbij je online zelf iets kunt uitzoeken, blijft onverminderd populair. Daarvan zijn er bij Sligro 500.000 stuks besteld.