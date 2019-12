Emma's eerste autootje werd vernield toen ze een lekke band had, nu zamelt haar schoonzus geld in

Ze schrok zich rot, zegt Esther, toen ze hoorde wat haar schoonzus was overkomen toen ze haar auto met een lekke band had achtergelaten. Twee kinderen vernielden in Veghel haar langs de weg geparkeerde Toyota Aygo. De achterruit was ingeslagen, de ruitenwissers eraf gerukt en de zijspiegels moesten het eveneens ontgelden. Ook krasten de daders lelijke woorden in de lak.

Emma las in een appje wat er was gebeurd. "Ik moest twee keer kijken: is dit echt haar auto? We zijn echt geschrokken, dat kinderen zoiets kunnen doen. Ongelofelijk. Dat je andermans spullen vernield, ik heb er eigenlijk geen woorden voor."

Steentje bijdragen

Esther wilde Emma helpen. Haar schoonzus is niet verzekerd voor deze schade en totdat de daders zijn gepakt, kan ze geen schadeclaim indienen. Dus zette Esther een crowdfundingsactie op. "Als verrassing, om haar een hart onder de riem te steken", legt ze uit. "Je bent machteloos. Het is erg fijn dat je zo dan toch een steentje bij kunt dragen."

Op zaterdag zette Esther de actie op. Ze hoopt drieduizend euro op te halen, zodat Emma een nieuwe auto kan kopen. Inmiddels staat de teller op een goede 1200 euro. "Het is echt super fijn", zegt Esther. "Ik had nooit gedacht dat het zo snel zou gaan. Het zijn veel vrienden en familieleden die doneren, maar ook veel onbekenden. Mensen laten erg veel lieve reacties achter. Zo van: erg vervelend voor je, succes er mee!"

Kerst

Het hele voorval is Emma niet in de koude kleren gaan zitten, zegt haar schoonzus. "Ze kocht die auto van haar eerste loon en was er altijd superzuinig op. Dan gebeurt je dit. Ze heeft er veel schrik van, ze moet er echt een beetje van bijkomen." Maar: de inzamelingsactie van Esther doet haar veel goed. "Emma heeft er veel steun aan. Toen ze mijn oproep zag op Facebook, stuurde ze me in een berichtje dat ze het echt superlief vindt. Zij had ook niet gedacht dat zoveel mensen zouden doneren."

De crowdfundingsactie voor Emma loopt tot Eerste Kerstdag. "Ik hoop dat we met de Kerst een mooi bedrag ophalen", zegt Esther. "Zodat ze dit snel weer kan vergeten."

