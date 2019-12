'Surrogaatopa' krijgt drie jaar cel voor ontucht en kinderporno met meisje van 12

Een man van 66 uit Tilburg moet drie jaar de cel in, omdat hij ontucht heeft gepleegd met een minderjarig buurmeisje. Ook heeft hij kinderporno-opnamen met haar gemaakt en die verspreid. De rechtbank in Breda heeft dit dinsdag bepaald. Het slachtoffer was net twaalf, toen de man haar dit voorjaar misbruikte.

De rechtbank heeft er bij zijn uitspraak rekening mee gehouden dat de Tilburger tweemaal eerder is veroordeeld voor zedendelicten. In 2000 kreeg hij hiervoor in ons land dertig maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. In 2012 werd hem in België zes jaar gevangenisstraf opgelegd voor verkrachting en aanranding van een minderjarige.

Stil en teruggetrokken

De man was als 'surrogaatopa' in het gezin van het slachtoffer terecht gekomen. Hij kon zo misbruik maken van zijn positie. Uit de slachtofferverklaring die tijdens de zitting werd voorgelezen, viel op te maken dat de gevolgen van zijn optreden voor zowel het meisje als de familie nog steeds groot zijn. Het eens zo vrolijke meisje is een teruggetrokken en stil kind geworden, dat liever niet naar buiten gaat.

Haar spontaniteit en het zelfvertrouwen zijn zwaar beschadigd, zo stelt de rechter. Hij bepaalde dat het slachtoffer ruim 10.000 euro schadevergoeding krijgt. De tijd die de dader in voorarrest heeft gezeten, wordt afgetrokken van de gevangenisstraf die hem dinsdag is opgelegd.