Boerderij van kluizenaar Boer Peer mag niet gesloopt worden, vindt de politiek in Den Bosch

Er is een sloopvergunning aangevraagd voor de boerderij van Peerke Smulders, maar de Bossche politiek wil het gebouw behouden. Boer Peer werd bekend door een film die over hem is gemaakt. Hij leefde als een kluizenaar op zijn boerderij, tot hij drie jaar geleden op 97-jarige leeftijd overleed. Politieke partijen vroegen dinsdag opheldering van het college van Den Bosch over de eventuele sloop. De wethouder zegt dat het uitgangspunt is om de boerderij te behouden.

De onbewoonde boerderij in Maliskamp oogt als een bouwval. Maar schijn bedriegt, zegt gemeenteraadslid Sjef van Creij van de politieke partij Gewoon Gedreven. Volgens het raadslid is de bouwkundige staat goed en kan het gebouw zo opgeknapt worden. Van Creij wil daarom dat de boerderij behouden blijft. "Het is een markant gebouw van een markant persoon."

Bekendheid

Normaal gesproken zou niemand de boerderij uit 1949 kennen en zou ook niemand zich druk maken over sloopplannen. Maar de boerderij van Peerke Smulders werd beroemd door de film die over zijn leven is gemaakt. Daarin is te zien hoe de hoogbejaarde vrijgezelle boer als een kluizenaar leeft. Door de veel bekeken documentaire kreeg Peerke bekendheid tot ver buiten Maliskamp.

In een commissievergadering heeft Van Creij dinsdagavond vragen gesteld over de eventuele sloop van de boerderij. Nu de wethouder zegt dat het uitgangspunt is om de boerderij te behouden, is hij gerustgesteld.