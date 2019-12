Bezwijkt de dijk of houdt hij het? 25 jaar geleden stond telefoon roodgloeiend bij het crisisteam

“Ik zat hier ’s avonds laat nog te werken en plotseling kwam er een man binnenlopen.” Aan het woord is voormalig dijkgraaf Bastiaan Snoek. “'Gaat de dijk door of niet?', vroeg hij. Ik zei: 'De dijk gaat niet door!' Die man was door zijn vrouw gestuurd omdat ze niet kon slapen. Ze was bang dat de dijk zou doorbreken. Die man vertrok vervolgens weer om aan zijn vrouw te gaan vertellen dat ze rustig kon gaan slapen: de dijk ging niet door.”

Begin volgend jaar is het een kwart eeuw geleden dat ook in Brabant de dijken op doorbreken stonden. In die hoogwaterperiode van 1995 was Bastiaan Snoek dijkgraaf van het toenmalige Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch. In de regio Altena kreeg hij te maken met dijken die op het punt stonden om te bezwijken, evacuatieplannen die er niet waren en zelfs met een deskundige die modder kwam proeven.

Crisiscentrum is nu een kinderdagverblijf

Met Snoek keren we terug naar het pand waar het Hoogheemraadschap in 1995 zijn crisiscentrum had. Tegenwoordig wordt het pand gebruikt als kinderdagopvang. In de kamer waar hij ooit zetelde als dijkgraaf, staan driewielertjes her en der geparkeerd en tegen de muur hangen de mooiste kindertekeningen. Snoek moet erom glimlachen.

LEES OOK: Dijken stonden 25 jaar geleden op doorbreken en er was geen evacuatieplan

De telefoon stond roodgloeiend

“Daarboven", wijst Snoek, “zaten vier dames die niets anders deden dan de hele dag telefoontjes beantwoorden. Dat ging dag en nacht door.” Snoek beklimt enigszins stijfjes de trap richting de kamer waar in januari en februari 1995 het telefonisch crisisteam zat.

Tijdens de hoogwaterperiode moest de dijkgraaf enorm op zijn woorden letten. Elk woordje werd op een goudschaaltje gewogen. “In een interview had ik gezegd dat als de dijken in Woudrichem zouden doorbreken, het water in Hank vier meter hoog zou komen. Het was een vergissing, maar de telefoon stond roodgloeiend. De telefonistes hadden hun handen vol.”

De sfeer in het gebouw tijdens de hoogwaterperiode omschrijft hij als hectisch, maar goed. "Die was op zich goed, maar er waren ook zorgen over het water. Ik zei altijd, je moet je geen zorgen maken anders gaat het niet goed. Het is gelukkig goed afgelopen."

Dit is het tweede deel van een driedelige serie waarin Omroep Brabant met dijkgraaf Bastiaan Snoek terugblikt op de hoogwaterperiode van 1995.