Asbest vrijgekomen bij brand in schuur Deurne, weg afgesloten

DEURNE -

Bij de brand dinsdagnacht in een schuur aan de Zonnewende in Deurne is asbest vrijgekomen. Het kankerverwekkende spul zat in het golfplaten dak van de loods. Het spul is volgens een woordvoerder van de gemeente in een klein gebied rond de brandhaard terecht gekomen en zal zo snel mogelijk worden opgeruimd. Hij meldt dat er geen gevaar is (geweest) voor omwonenden.