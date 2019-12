Schuur in Deurne verwoest door brand, mogelijk asbest vrijgekomen

Een brand heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een schuur aan de Zonnewende in Deurne verwoest. De bewoners van een nabijgelegen huis waarschuwden rond halftwee 's nachts de brandweer. Toen deze ter plaatse kwam, stond de schuur al in lichterlaaie. Er raakte niemand gewond. Wel zou bij de brand asbest zijn vrijgekomen, afkomstig van het dak. De gemeente Deurne kon dit nog niet bevestigen.

Verschillende landbouwvoertuigen die in de schuur stonden, waaronder trekkers, zijn verloren gegaan. Door de harde wind zouden de asbestdeeltjes verspreid zijn.

Tekort aan bluswater

Brandweerlieden uit omliggende gemeenten bestreden het vuur. Ze hebben de schuur gecontroleerd uit laten branden. Er zijn zeker zeven bluswagens ingezet, onder meer omdat er in dit deel van het buitengebied van Deurne onvoldoende bluswater voorhanden is. Wat de oorzaak is van de brand, is nog onduidelijk. Binnen drie kwartier was de brand onder controle, rond zes uur woensdagmorgen zat de klus voor de brandweer er zo goed als op.