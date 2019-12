Stal in Deurne verwoest door brand, mogelijk asbest vrijgekomen

DEURNE -

Een brand heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een stal aan de Zonnewende in Deurne verwoest. De bewoners van de nabijgelegen woning waarschuwden rond halftwee 's nachts zelf de brandweer. Toen deze ter plaatse kwam, stond de stal al in lichterlaaie. Bij de brand zou asbest zijn vrijgekomen, afkomstig van het dak.