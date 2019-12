101-jarige Lenie steelt de show bij nieuw programma Gordon: 'Mijn rollator is mijn Mercedes!'

Ze heeft de respectabele leeftijd van 101, maar Lenie van der Star is zo vitaal dat je haar makkelijk jaren jonger schat. De krasse dame uit Etten-Leur straalde dinsdagavond aan tafel bij Mathijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. Ze is een klein beetje doof, haar ogen zijn niet meer zo goed en haar rug speelde laatst op, maar verder voelt ze zich nog steeds heel goed. Haar geheim? "Het zit in de genen."

Lenie was samen met Gordon bij DWDD te zien om te praten over het nieuwe tv-programma 100 Jaar Jong, dat vanaf januari wordt uitgezonden op SBS6. Daarin is te zien dat honderd worden niet hoeft te betekenen dat je je dagen achter de geraniums slijt. "We worden steeds ouder", stelt Gordon, die het programma presenteert. "2700 mensen in Nederland zijn momenteel ouder dan honderd jaar. Honderd is gewoon het nieuwe negentig!"

'Mijn Mercedes'

Lenie doet nog steeds zelf boodschappen met haar rollator, die ze liefkozend 'haar Mercedes' noemt. Ze kookt haar eigen avondeten en ook speelt ze regelmatig een stevig robbertje bridge. "Dat doe ik al 54 jaar en hoewel mijn ogen achteruit zijn gegaan, kan ik de kaarten nog steeds goed lezen."

Wel vindt Lenie het jammer dat veel leeftijdsgenoten inmiddels zijn weggevallen. "Dat ik nooit meer kan praten van mensen van mijn eigen leeftijd over wat we vroeger samen hebben meegemaakt, dat is een gemis."

'Bij oma is het net een Gall & Gall-winkel!'

Iedere avond voordat ze gaat koken, schenkt ze voor zichzelf een glaasje sherry in. "Daarna volgt er een wijntje en voor het slapengaan neem ik nog een likeurtje gemixt met jonge jenever." Als het bier op is, dan schakelt ze haar dochter in: "Een krat pils is zo zwaar, dat kan ik niet sjouwen op die rollator. Mijn kleinzoon zegt altijd: Bij oma is het net een Gall & Gall-winkel!"

Hoe oud denkt Lenie dat ze uiteindelijk wordt? "Geen idee, daar denk ik helemaal niet bij na. Maar ik hoop dat er nog wel wat jaartjes bijkomen, hoor. "