Dankzij Alex en zijn petitie komen voetgangers in Den Bosch nu wel veilig aan de overkant

Het is een druk punt in de Bossche wijk Maaspoort in Den Bosch. Aan de Troelstradreef zitten een sociaal wijkcentrum, een gezondheidscentrum en een consultatiebureau. Ook is er een sportzaal waar twee nabijgelegen basisscholen gebruik van maken. Een veilige oversteekplaats voor voetgangers was er nog niet. Maar vanaf deze week wel.

Want wijkbewoner Alex Tiebosch begon een petitie voor de aanleg van een zebrapad en kreeg de buurtvereniging, de scholen en uiteindelijk ook de gemeente Den Bosch achter zich. Vrijdag is de officiële opening van het zebrapad, dat nu wordt aangelegd.

Alex is er blij mee. "358 mensen hebben de petitie ondertekend en er was dus veel draagvlak was in deze buurt. We hebben hiervoor het wijk- en dorpsbudget gebruikt. Dat is een subsidie die bewoners kunnen gebruiken voor projecten in de buurt. Het wijkcomité vond het ook een goed idee en na toestemming van de gemeente konden we dus snel aan de slag, zoals je hier nu ziet."

Klachten over verkeerssituatie

Eveline Houdijk is directeur van Montessorischool Merlijn. Haar school heeft de actie voor het zebrapad van harte ondersteund. "We horen vaak klachten van ouders over de verkeerssituatie rondom de school. Ook steken we twee keer per week over met de hele school, want de gymzaal ligt hier aan de overkant. Dus we zijn superblij dat het door het zebrapad veiliger kunnen oversteken."

Ook ouders, kinderen en personeel van de naastgelegen basisschool De Bron merken de verkeersoverlast. Voor directeur Marco Meima is het daarom vrijdag wel reden voor een feestje als het zebrapad officieel geopend wordt.

"Dat laten we niet onopgemerkt voorbijgaan. Het is hier vaak heel erg druk en het is belangrijk dat het nu wat veiliger wordt. Fijn dat een wijkbewoner en een ouder van onze school dit in gang hebben gezet en vrijdag gaan we dat vieren."

Geen 'Alexpad' maar gewoon zebrapad

Nog even terug naar Alex Tiebosch, die met zijn petitie het uiteindelijke doel bereikt heeft. De suggestie dat het zebrapad maar 'Alexpad' moet gaan heten wuift hij bescheiden weg, maar hij geniet zichtbaar als hij toekijkt hoe stratenmakers de weg daarvoor aanpakken.

"Het is wel heel leuk om nu te zien dat het er komt en te merken dat iedereen er zo blij mee is. Maar het is ook heel fijn dat je als wijkbewoners met elkaar echt iets voor elkaar kan krijgen als je er samen de schouders onder zet."