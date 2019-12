Bart rijdt de Rally van Monte Carlo met de Opel Ascona die hij al veertig jaar heeft [VIDEO]

In 1978 deed Bart voor het eerst aan de Rally van Monte Carlo. De rally wordt al sinds 1911 gereden. Ook toen reed hij met een Opel. Nu is hij uitgekozen om na meer dan veertig jaar weer mee te doen met de monsterrit. En dat in zijn Opel Ascona die hij veertig jaar geleden als eerste auto kocht.

Dat Bart mee mag doen aan de rally is echt bijzonder: "We zijn het enige Nederlandse team van de 310 teams die de rally van Monte Carlo mogen rijden." De rally start 30 januari in Reims.

Kijk de video voor het hele verhaal van Bart en zijn bijzondere rallyauto.