Waar komt het vreemde geluid in Valkenswaard vandaan? Wie het weet mag het zeggen [VIDEO]

Bij de gemeente kwamen in ieder geval helemaal geen meldingen binnen over het geluid. "We weten dus helemaal niks", zegt een woordvoerder. Waar mensen in Valkenswaard het wél over eens zijn, is dat het maar een vreemd geluid is. "Het lijkt wel een horrorfilm" en "het klinkt onheilspellend" zijn een paar van de reacties op straat in het dorp.

In de video geven mensen hun mening over het geluid.

Maar waar komt het geluid nou vandaan? Dat blijkt nog niet zo eenvoudig te achterhalen. Geofysicus Lennart de Groot zou het moeten weten, maar is samen met collega's op een congres in Amerika en daarom (nog) niet bereikbaar. Hij verklaarde een aantal jaar geleden tegenover Editie NL over een geluid dat wel heel erg op het geluid in Valkenswaard lijkt, dat het gaat om geluid dat vervormd wordt door de kou.

“Met name ’s nachts als het afkoelt, verandert de temperatuursverdeling iets. Dan wordt het geluid teruggebogen naar het aardoppervlak en dat kun je over grotere afstanden horen dan overdag.” Op die manier zou je een kerkklok dus kilometers verderop verstoord kunnen horen, legde hij toen uit.

LEES OOK: Mysterieus, metaalachtig geluid te horen in Valkenswaard: 'Mijn kind is doodsbang'

The Hum

Volgens Thomas uit Valkenswaard gaat het om een wereldwijd fenomeen met de naam ‘The Hum’. Daar is af en toe aandacht aan besteed in de wereldwijde media, maar ook dat fenomeen heeft verschillende verklaringen, van lage-frequentiegeluiden tot dieren en straaljagers. Er bestaan vervolgens weer allerlei complottheorieën over 'The Hum'. Zo zouden geheime (militaire) groepen of de CIA het geluid verspreiden om menselijk gedrag te kunnen beïnvloeden...

Deze YouTube-video gaat over The Hum:

Toch denken veel mensen dat het geluid afkomstig is van een hijskraan in Valkenswaard. Rini uit Helmond is tien jaar lang kraanmachinist geweest en zegt dat het geluid ontstond door een veiligheidsrem op de kraan. Het waaide flink dinsdagavond flink, dus het zou volgens hem alles verklaren. Toch zijn er ook kraanmachinisten die het geluid helemaal niet herkennen. En is het mogelijk dat mensen twintig kilometer verderop het geluid van de hijskraan hoorden? Volgens Rini wel: "Hemelsbreed zou het kunnen, ja. Dat wel maakt echt lawaai."

Hoax?

Of is het hele filmpje gefabriceerd? Dit soort geluiden wordt wel vaker gesignaleerd maar het fragment in het veelvuldig gedeelde filmpje van Roy, blijkt één op één hetzelfde als het fragment uit een filmpje van drie jaar geleden... Zie de audiowave hieronder. Of denken wij nu te veel in complottheorieën...? Roy zelf is er in ieder geval heilig van overtuigd: "Ik heb het echt zelf gefilmd en hoop dat ik vanavond weer een fragment kan vastleggen. Ik zit er klaar voor."