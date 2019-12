Mysterieus, metaalachtig geluid te horen in Valkenswaard: 'Mijn kind is doodsbang'

Een onheilspellend, metaalachtig geluid was dinsdagavond te horen in Valkenswaard. Verschillende mensen legden het fenomeen vast. Ook de avond ervoor was het te horen. "Freaky gewoon. Mijn kind zit doodsbang op de bank."

Op verschillende plekken in Valkenswaard en ook in het zuiden van Eindhoven werd het vreemde geluid waargenomen. Het gekras lijkt rechtstreeks uit de sciencefictionserie War of the Worlds te komen, waarin buitenaardse wezens de aarde aanvallen.

Hijskraan of horrorfilm?

Niemand weet waar het vandaan komt, maar op Facebook wordt volop gespeculeerd wat het kan zijn. "Kan het die hijskraan zijn waar de wind doorheen waait? Schavend ijzer? Maar ik weet het niet", schrijft Roy.

Ook Piet uit Valkenswaard denkt dat de hijskraan de boosdoener is. "In de wijk Gegraaf worden momenteel op verschillende plaatsen de dakpannen vernieuwd. Daar wordt een hijskraan voor gebruikt. 's Avonds wordt deze hijskraan uit veiligheidsoverwegingen weer 'in elkaar gevouwen' en naar beneden gehaald', schrijft hij aan Omroep Brabant.

Monique vindt het maar bizar. "Je zou haast denken dat het geluidseffecten zijn voor een of andere horrorfilm." En weer een ander schrijft: "Iemand die trompet leert spelen? Wel een akelig geluid zeg, hoop dat het snel ophoudt."

Ook Robbert heeft een theorie: "Het krassende geluid wordt veroorzaakt door werkzaamheden elders. Dit kan kilometers verderop zijn. Doordat het geluid zowel hemelsbreed draagt en wordt weerkaatst door het wolkendek, ontstaat er een vervormd geluid. De 'echo' vanaf de wolken vervormt ook de geluidsgolf die hemelsbreed reist, dat veroorzaakt een spookachtig geluid."

Opstijgende F16's

Joni houdt het op de F16's die deze week oefenen boven de omgeving van Eindhoven. "Die toestellen zijn boven Eindhoven Airport aan het oefenen zijn met opstijgen en dalen. Helaas geen E.T."