Bestuurder van busje vol met drugsafval op de A2 nog steeds spoorloos

De politie is nog steeds op zoek naar de bestuurder van het witte busje dat dinsdagavond werd achtergelaten op de A2 bij Liempde. De bus was volgeladen met jerrycans en vaten met drugsafval.

Het voertuig stond al een tijd op de vluchtstrook van de A2 in de richting van Eindhoven toen de politie er een melding over kreeg. Agenten die bij het busje gingen kijken dachten al meteen dat het om drugsafval van synthetische drugs ging. Dit is inmiddels ook bevestigd door een meting van de brandweer. Er wordt nog onderzocht om wat voor soort drugsafval het gaat.

Toen de politie bij de bus aankwam, waren de bestuurder en mogelijk andere inzittenden er al vandoor. De politie is op zoek naar getuigen die dinsdagavond tussen kwart voor zes en kwart voor zeven mensen bij het busje op de vluchtstrook hebben gezien. Op het busje zaten valse kentekenplaten. De politie onderzoekt waar het voertuig vandaan komt.

Rijkswaterstaat laat weten dat er boven de snelweg wel camera's hangen, maar dat de beelden daarvan niet worden opgeslagen.