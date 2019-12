Vier in Operatie Alfa aangehouden 'kopstukken' blijven langer vast

Een van de verdachten werd op 25 november aangehouden in Helmond (Foto: SQ Vision Mediaprodukties)

DEN BOSCH -

Vier verdachten die op 25 november werden opgepakt in verband met het onderzoek naar de criminele familie van Martien R. uit Oss, blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is woensdag met drie maanden verlengd door de raadkamer van de rechtbank in Den Bosch.