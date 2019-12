De spoorwegovergang is afgezet. (foto: SK-Media)

De aanrijding vond even na zes uur plaats bij de spoorwegovergang tussen de Spoorstraat en de Sint Anthonisweg in Boxmeer. De overgang is met linten afgezet voor verkeer.

De NS meldt dat er tot halftien geen treinen rijden op het traject tussen Cuijk en Venray. Vervoerder Arriva meldt dat er bussen worden ingezet.