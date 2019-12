Urenlang geen treinen tussen Cuijk en Boxmeer na aanrijding

De spoorwegovergang is afgezet. (foto: SK-Media)

De aanrijding vond even na zes uur plaats bij de spoorwegovergang tussen de Spoorstraat en de Sint Anthonisweg in Boxmeer. De overgang werd met linten afgezet voor verkeer. De reizigers die in de trein zaten die bij het ongeluk betrokken waren, zijn door de brandweer de trein uit begeleid.

Tot negen uur reden er geen treinen maar stopbussen. Inmiddels rijden de treinen weer.