Kaartverkoop Songfestival donderdag om 12 uur van start, dus zit superfan John er klaar voor

Eindelijk is het zover, het aftellen is begonnen. De Tilburgse John heeft nog geen aggregaat buiten staan voor het geval stroom uitvalt, maar hij heeft alles tot in detail voorbereid. Donderdag moet en zal hij kaartjes voor het Eurovisie Songfestival in de wacht slepen. "Ik ga voor de hoofdprijs."



Wachtrij

John vertelt wat zijn tactiek is om kaartjes voor de grote live-finale op 16 mei in de wacht te slepen. "Het belangrijkste is dat je op tijd aansluit in de wachtrij. En dat je deze wachtrij dus ook niet meer verlaat." Klik je scherm dus niet weg: "Verlaat je de wachtrij, ben je je plaats kwijt en moet je weer helemaal overnieuw beginnen.” Daarna is het een kwestie van rustig blijven en afwachten, zegt hij.

De computer van John is gloednieuw, daar kan het dus niet aan liggen. Daarnaast heeft hij een rustig plekje in zijn huis gecreëerd waar zijn honden en kat hem niet kunnen storen tijdens deze missie. "En als er iemand voor de deur staat rond twaalf uur, laat ik ze gewoon staan."





De meeste kans op kaarten voor het Eurovisie Songfestival maak je door niet meer uit de wachtrij te stappen, tipt superfan John uit Tilburg.





Vrijwilliger

John heeft zich ook aangemeld als vrijwilliger voor het Songfestival. Daarover krijgt hij volgende week uitsluitsel. "Als ik de avond van de finale moet werken, doe ik dat met alle liefde", legt hij uit. "Dat is once in a lifetime. Als vrijwilliger ben je enorm betrokken en krijg je achter de schermen zoveel andere gave dingen mee. Dan kan ik waarschijnlijk wel iemand anders blij maken met mijn kaarten."