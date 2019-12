Politie tast in duister over verdwijning Max Meijer, zoekactie in Antwerpse wateren nog niet gepland

De Nederlandse en Belgische politie hebben nog geen bruikbare tips binnengekregen over de verdwijning van Max Meijer uit Ossendrecht. De 23-jarige man verdween in de nacht van zaterdag op zondag na een stapavond in Antwerpen. Woensdagmiddag werd zowel in Nederland als in Belgiƫ een opsporingsbericht verspreid.

Zowel de politie als de familie van Max tast nog volledig in het duister over wat er precies is gebeurd in de nacht van 7 op 8 december. “We houden nog met alles rekening”, laat een woordvoerder van de lokale recherche in Antwerpen weten.

Camerabeelden

De Belgische politie bekijkt onder meer camerabeelden, maar dat is niet makkelijk. “Wij zitten met het probleem dat ondernemers hier in België beveiligingscamera’s niet op straat mogen richten, maar alleen op hun pand, in verband met privacy.”

Ook wordt bekeken of Max nog heeft gebeld of berichtjes heeft verstuurd in de nacht van zijn verdwijning. “En we onderzoeken in de buurt van welke zendmasten hij is geweest.” Tot nu toe heeft ook dat geen resultaat opgeleverd.

Water

In het Antwerpse gebied waar Max voor het laatst werd gezien, zijn vaker mannen verdwenen. Er gaan stemmen op dat de man uit Ossendrecht misschien wel in het water terecht is gekomen. Toch heeft de Belgische politie nog geen concrete plannen om in het water te zoeken.

“We hebben heel veel water in Antwerpen”, legt de woordvoerder uit. “Maar het heeft geen zin om zomaar te gaan zoeken. Het water is koud en er staat veel stroming. Daarom gaan we liever gericht zoeken als we daarvoor een aanleiding hebben.”

De familie van Max deelt veelvuldig berichten over hun geliefde op sociale media in de hoop de gouden tip te krijgen. Dinsdag deelden zij flyers uit in Antwerpen.

Max ging zaterdagavond 7 december samen met een vriend op stap in de Belgische havenstad. De twee aten zondagochtend vroeg nog een broodje bij een dönerzaak, genaamd Kababu aan de Schippersstraat. Max was eerder klaar met eten en liep alvast vooruit naar zijn auto om een sigaret te roken. Toen de vriend bij de auto aankwam, was Max nergens te bekennen.