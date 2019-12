'Met een gitaarsnaar die hier wordt weggegooid, kan een kind in Cuba nog jaren vooruit'

Frans de Bruijn organiseert concerten in Tilburg. Hij was vorig jaar op reis in Cuba toen hij het muziekschooltje van Mariana Hutchinson bezocht. Mariana die oorspronkelijk uit Den Haag komt is in de oude wijk Vieja in Havana een muziekschool begonnen.

Omdat er in Cuba een groot tekort is aan instrumenten en vooral snaren heeft Frans de Bruijn een container gevuld, die onderweg is naar het eiland. Vorig jaar bracht hij zelf ook al snaren. "Hoe je daar die mensen blij maakt met relatief goedkope cadeautjes, dat is geweldig", zegt Frans lachend.

Tweede leven

"Nederlandse gitaristen gooien vaak na een paar weken hun snaren alweer weg", vertelt gitaarbouwer Geert van Opstal. "Ze vinden dat de snaren dof gaan klinken maar die snaren kunnen op Cuba nog jaren mee", weet Geert.

Vrienden van Frans uit de omgeving van Amsterdam hebben ook voor tienduizenden euro's aan oude violen en gitaren verzameld, die nu onderweg zijn. "Er zijn heel veel kinderen die muziek willen maken op Cuba en die geen instrumenten hebben, dus wil ik volgend jaar opnieuw spullen daar naartoe laten brengen.

Heb je nog oude instrumenten of snaren die je beschikbaar wilt stellen, dan kun je je melden bij Frans de Bruijn.