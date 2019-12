'Crimineel slagveld' in Eindhoven: verdachten mogelijk langer de cel in

Drie van de vier mannen die betrokken zouden zijn geweest bij een wildwestschietpartij tussen leden van motorbendes aan de Medoclaan in Eindhoven, moeten mogelijk langer de cel in. De advocaat-generaal bij het gerechtshof in Den Bosch eiste donderdagmorgen vier jaar celstraf tegen alle drie. Justitie noemde de schietpartij ‘een crimineel slagveld’, al raakte er niemand gewond.

Een van de mannen die donderdag terechtstaan voor de schietpartij in oktober 2014, was eerder door de rechtbank in Den Bosch vrijgesproken. De andere twee verdachten kregen hiervoor 3,5 en vier jaar cel opgelegd.

De beroepszaak tegen een vierde verdachte dient donderdagmiddag. Hij moest van de rechtbank zeven jaar achter slot en grendel, ook vanwege een gewelddadige diefstal in Tilburg.

Lid van motorclubs

De betrokkenen waren lid van de inmiddels verboden motorclubs No Surrender en Satudarah. Twee van hen waren een tijd lang voortvluchtig, maar ze konden alsnog berecht worden.

Tijdens de zitting voor de rechtbank zei een van de vier mannen dat er ruzie was over geld. Daarop waren de No Surrender-leden naar een villa aan de Medoclaan gekomen om het ‘netjes uit te praten'. Maar de mannen droegen wel kogelvrije vesten, handschoenen en wapens. Naar eigen zeggen uit voorzorg. Uiteindelijk werd over en weer geschoten. Volgens justitie in totaal negen keer.

