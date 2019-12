400 kilo harddrugs gevonden in huurbus op A2, straatwaarde is zo'n 10 miljoen

LIEMPDE -

In een huurbusje op de A2 bij Liempde heeft de politie dinsdag vierhonderd kilo MDMA-kristallen gevonden. De bestuurder van de bus is aangehouden. Het ging om een Amsterdammer van 29 jaar oud. De drugs zouden op straat ongeveer 10 miljoen opbrengen. In eerste instantie sprak de politie over 100 miljoen, maar dat bleek niet te kloppen.