Auto van de brandweer geramd op kruising in Etten-Leur

ETTEN-LEUR -

Een auto van de brandweer was donderdagmiddag betrokken bij een aanrijding op het bedrijventerrein Vosdonk in Etten-Leur. Op de kruising van de Florijnstraat met de Penningweg kwamen twee auto's in botsing met elkaar. Het is nog onduidelijk welke bestuuder er geen voorrang heeft gegeven.