Zadeldieven slaan opnieuw toe, 21 zadels gestolen bij manege Asten-Heusden

Ook bij Paardensportcentrum De Witte Vallei in Asten-Heusden hebben zadeldieven dit weekend toegeslagen. In de nacht van zaterdag op zondag werden bij de manege maar liefst 21 zadels meegenomen. Waaronder enkele heel dure exemplaren van enkele duizenden euro's, zo schat eigenaar van de manege, Lucia Geboers. Het was voor haar wel even schrikken toen ze de diefstal zondagochtend ontdekte.

Lucia heeft niks gemerkt van de diefstal, zo vertelt ze donderdag. Maar het zou volgens haar zomaar kunnen dat de dieven zaterdagavond laat zijn gestoord door pensiongasten die rond die tijd terugkwamen. "Niet alle zadels zijn namelijk meegenomen", legt ze uit.

De totale schade is voor Lucia moeilijk in te schatten. Van de manege werden in totaal 17 zadels die voor lessen worden gebruikt meegenomen. “Wat minder dure zadels.” Maar ook vier zadels van pensiongasten werden gestolen. En dat waren volgens Lucia duurdere exemplaren. “Zo’n 2500 tot 3000 euro per stuk”, denkt ze. Om binnen te komen braken de dader of daders verschillende deuren open.

Voorzichtiger

Sinds de diefstal is Lucia wel voorzichtiger. Ze heeft extra veiligheidsmaatrgelen genomen. Zadels gaan mee naar huis en er zitten extra sloten op de deuren van de zadelkamers en de stallen. Het is de laatste tijd met name in Zuidoost-Brabant vaker raak als het gaat om zadeldiefstallen. Zo werden woensdagavond in Heeze nog 14 zadels gestolen.

En afgelopen maand werden bij zeker zeven paardenhouders in Zuidoost-Brabant ook al kostbare zadels gestolen, zo bleek eerder uit een rondgang van Omroep Brabant.

LEES OOK: Kostbare zadels gestolen bij minstens zeven paardenstallen: 'We hebben 50.000 euro schade'

Lucia weet ook van de diefstallen bij collega’s. Bij haarzelf is het één keer eerder gebeurd. Jaren geleden. Toen ging het om één zadel. Van de diefstal afgelopen weekend heeft ze aangifte gedaan bij de politie, maar ze gelooft niet dat ze de zadels ooit nog terugziet.

Om hoeveel soortgelijke inbraken het dit jaar gaat, kan de politie niet zeggen. Dit weekend gaf een woordvoerder aan dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat er een bende actief is.