Kostbare zadels gestolen bij minstens zeven paardenstallen, 'We hebben 50.000 euro schade'

Verontwaardiging en ongeloof over zoveel brutaliteit. Dat is het gevoel wat bij veel eigenaren van paardenstallen overheerst na verschillende inbraken. De dieven hadden het gemunt op de kostbare zadels. Vooral paardenhouders uit Zuidoost-Brabant waren de afgelopen maand de klos: ten minste zeven van hen werden bestolen.

In Heeze hebben de dieven vorige maand de grootste slag geslagen. Daar werd in een straat twee keer ingebroken. Bij paardenfokker Dings was de buit het grootst. "Ze hebben 13 zadels meegenomen. Een aantal was net nieuw en er zat een heel stel exclusieve zadels tussen, die kosten vier- tot vijfduizend euro per stuk. De politie sprak over een schade van 10.000 euro, maar die loopt eerder tegen de 50.000", zegt Michelle Dings van de fokkerij.

Onverschrokken

Buiten boosheid over zo'n grote diefstal overheerst verbazing over de brutaliteit van de dieven. Twee weken eerder was bij Dings al een poging gedaan om binnen te komen, maar die was mislukt. Halverwege november zijn vermoedelijk dezelfde daders teruggekomen met zwaarder geschut. "Ons halve kozijn lag eruit en ze zijn met boren in de weer geweest. Wij waren gewoon thuis. Het is ongelofelijk dat we niets hebben gehoord."

Hetzelfde ongeloof heerst er even verderop in de straat bij stal Gerlings. "De dieven hebben echt op de uitkijk gestaan en toen de laatste mensen de stal verlieten, hebben ze toegeslagen. Ik was die dag wat traag met het aanzetten van het alarm waardoor ze ongestoord hun gang konden gaan. Ik hoorde wel de honden aanslaan maar zag niets vreemds. Waarschijnlijk zijn ze daarom wel gestoord en hebben ze maar drie zadels meegenomen."

Neergeslagen

Michelle Dings weet dat zij niet de enige is waarbij de daders onverschrokken te werk gingen. "In Veldhoven is een paardenverzorger die ging kijken nadat hij iets verdachts hoorde, mishandeld door de dieven. En in Heeze is een inbraak gewoon met beveiligingscamera's vastgelegd. Helaas zijn de daders door zwarte kleding niet goed herkenbaar, maar je ziet wel dat ze uiterst relaxed te werk gaan. Ze nemen alle tijd."

In Eindhoven hebben ze een week of twee geleden een soortgelijke ervaring gehad bij 'Eerste Eindhovense Pony Manege'. "Er waren nog mensen bij de bar. Een zadelkamer was open. De dieven hebben daar negen sloten van kluisjes opengebroken. Waarschijnlijk zijn ze toch gestoord want er waren nog meer kluisjes. Ze hebben echt grof geweld gebruikt om ze open te breken."

Bij Susan's Pony Ranch in Eindhoven was het de afgelopen jaren vier keer raak. Hierdoor zijn er ook lessen geannuleerd. Veel wil ze er niet over kwijt uit angst kwaadwillenden te attenderen op haar ranch met kostbare spullen. "Ik heb een week geen les kunnen geven omdat we zonder zadels zaten", wil Susan nog net zeggen.

Ieder jaar

Ieder jaar is het raak in de donkere maanden, dat laat de politie weten in een reactie op de zadeldiefstallen. Vorig jaar waren meerdere stallen in Noordoost-Brabant het doelwit. De politie probeert daar in surveillance rekening mee te houden maar roept ook burgers op extra alert te zijn en beveiligingsmaatregelen te treffen. In de meeste gevallen zijn het pensionhouders en particulieren die worden getroffen door de diefstallen.

