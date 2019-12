De vastgeplakte peer van Koos levert een extraatje op voor bezoekers van de voedselbank

De peer die Koos Bos uit Dongen afgelopen weekend achteloos tegen de muur plakte, maakte het goede los in de mensen. In Amerika werd onlangs een vastgeplakte banaan door een kunstenaar verkocht voor 120.000 dollar. Koos zette zijn parodie op het kunstwerk op Marktplaats. En die actie levert later deze week indirect een extraatje op voor bezoekers van de voedselbank in Breda.

Onlangs plakte een Amerikaanse kunstenaar een banaan vast met ducttape en verkocht het 'kunstwerk' voor 120.000 dollar. Dat inspireerde menigeen om een greep te doen in de eigen fruitschaal en ook een sappig stuk fruit met een stuk tape te transformeren tot schier onbetaalbare kunst.

Ook Koos Bos uit Dongen voelde de onbedwingbare neiging opborrelen om fruit tegen de muur te plakken. Dat gebeurde dit weekend. Hij bood de ferm vastgeplakte peer ook maar direct aan op Marktplaats en ontving een bod van 375.000 euro. Dat geld heeft Koos nog niet op zijn bankrekening ontvangen, maar zijn grap levert de voedselbank Breda wel een extra donatie op. "Ik ga daar woensdag tweehonderd kilo peren afgeven en honderd kerststollen."

1000 peren

Nadat de peer van Koos eerder deze week wereldberoemd werd in Brabant, appte Koos wat op en neer met een groenteboer die de Dongenaar kent via zijn werk. "Uiteindelijk kwam daar dus uit dat hij 200 kilo peren beschikbaar stelt, zestien kisten. In totaal zijn dat ongeveer 1000 peren." Dat fruit komt van Van Kekem Fruit uit Ameide. "Wij leveren veel aan kinderopvangcentra. Wat er overblijft, gaat toch al naar de voedselbank. Dus we vonden het wel leuk om nu ook wat te doneren." Bij van Kekem liggen de vele kilo's fruit overigens nog gewoon in de kisten. Lachend: "En dat gaan we ook echt niet tegen de muren plakken."

Een bakker, ook een werkrelatie van Koos, deed ook een duit in het zakje en doneert honderd kerststollen. "Woensdag halen we alles op en brengen we het naar Breda."

Opgegeten

En de peer die Koos tegen de muur plakte? Die staat op Marktplaats nog steeds op gereserveerd. Versie 1.0 is echter niet meer te koop, die heeft onze verslaggever opgegeten..