Ruben Rodrigues is eindelijk succesvol bij FC Den Bosch: 'Ik had het al opgegeven'

De teller staat dit seizoen op acht doelpunten en vier assists. Bovendien heeft de in Portugal geboren Brabander al zeven wedstrijden op rij een basisplaats. “Ik had van tevoren niet kunnen bedenken dat het zo goed kon lopen. Week in week uit scoor ik, ik ben heel belangrijk voor het team. Dat is leuk en fijn.”

Rodrigues was een jaar of acht toen hij voor het eerst bij een club speelde. Eerst moesten zijn ouders werk vinden en moesten hij en zijn oudere broer Leandro naar school en de taal leren. Iemand die af en toe bij de buren aan het werk was, zag ze regelmatig op straat voetballen. "Hij heeft ons ingeschreven bij vv Boskant. Zo is het avontuur begonnen.”

'Een beetje opgegeven'

Hij speelde twee verschillende periodes in de jeugdopleiding van FC Den Bosch, maar net zo vaak vertrok Rodrigues weer. Hij maakte later indruk in de eerste elftallen van Wilhelmina Boys en Gemert. Zo kwam FC Den Bosch weer bij hem uit. "Ik had niet gedacht ooit nog in het profvoetbal te spelen.”

Er is veel vertrouwen mijn kant opgekomen en dat is heel belangrijk geweest, dat heb ik nodig

Het eerste jaar – in het Jordania-tijdperk – was geen groot succes. Hij speelde zes keer en werd in januari voor een half seizoen verhuurd aan De Treffers. “Die tussenstap heeft mij heel goed gedaan. Maar ik had de hoop op een toekomst bij FC Den Bosch al een beetje opgegeven.”

Hoe het kan dat hij nu dan toch helemaal tot bloei komt? "Waar dat aan ligt? Ik durf het niet te zeggen. Maar er is veel vertrouwen mijn kant op gekomen. En ik ben wel een speler die vertrouwen nodig heeft. Dat is heel belangrijk geweest voor mij”, sluit de aanvallende middenvelder af.