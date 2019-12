Alweer een belangrijke dag voor de boeren: wordt het 1 januari 2021 of toch niet?

Provinciale Staten beslissen vrijdag over maatregelen om de stikstofuitstoot door boerenbedrijven tegen te gaan. Agrarische bedrijven stoten bijna de helft van alle stikstof uit en worden daarom het eerst aangepakt. Volgend jaar gaan de Staten praten over maatregelen om de uitstoot door andere bedrijven en het verkeer tegen te gaan.

Het wordt weer een belangrijke dag voor de boeren. Gedeputeerde Staten maakten vorige week vrijdag bekend in welke richting zij denken. Alle boeren moeten voor 1 januari 2021 plannen hebben ingediend voor nieuwe stallen.

Ruim twee jaar geleden was dat nog 2028. In 2017 besloten Provinciale Staten dat dat te laat was en bepaalden zij de deadline voor de vergunningaanvraag op 1 januari 2020. Later werd dat april 2020 en nu dus januari 2021.

Opkopen van stallen

Een andere belangrijke manier om de uitstoot tegen te gaan is de opkoop van stallen die binnen een straal van vijf kilometer van gevoelige natuurgebieden liggen. Daar is nog geen geld voor. Gedeputeerde Staten rekenen op het Rijk en de eigen spaarpot. Het Rijk zal pas over enkele maanden de eigen plannen bekendmaken om stikstofuitstoot te verminderen.

Vrijdag kan het voorlopige sluitstuk worden van een enerverend half jaar. Het kan het moment worden dat de Brabantse boeren weten waar ze de komende jaren aan toe zijn, maar boerenorganisatie ZLTO en actiegroep Farmers Defence Force hebben al laten weten dat ze de nieuwe deadline van januari 2021 ook niet acceptabel vinden.

Lees alles over de stikstofcrisis op onze themapagina.