Meisje van 17 neemt wraak op man die haar opa mishandelde: zestig uur werkstraf

Een meisje van zeventien heeft zestig uur werkstraf gekregen omdat ze in haar woonplaats Tilburg twee mensen bewusteloos heeft geschopt en geslagen. De rechtbank in Breda heeft dit donderdag bepaald. Volgens de rechter ging ze door met schoppen en slaan toen de slachtoffers al op de grond lagen. Het meisje werd daarbij geholpen door twee mannen.

De mishandeling vond in maart plaats op het Pieter Vreedeplein in Tilburg. Bij het meisje had het diepe indruk gemaakt dat haar opa onlangs was mishandeld. Toen ze de man zag die haar opa klappen had verkocht, sloegen bij haar de stoppen door. Daarop belde ze haar broer om wraak te nemen.

De dagen dat het meisje in voorarrest zat, worden in mindering gebracht op de werkstraf.

