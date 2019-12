De heks van Dongen blijkt een zusje te hebben, twee schilderijen opgedoken

In het museum worden sinds oktober werken geëxposeerd van kunstenaars uit de hele wereld die in de negentiende eeuw naar het dorp Dongen trokken, waar het boerenleven, oude ambachten en de ongerepte natuur hen aantrok. De twee panelen zijn vanaf dinsdag te zien.

Ron Dirven, samensteller van de tentoonstelling, is razendenthousiast. Hoewel hij wist dat er her en der nog schilderijen van de tentoongestelde schilders rondzwerven, had hij niet verwacht zulke bijzondere werken te krijgen.

Het gaat om een studie van een boerderij door Karel Klinkenberg en een koffie malende boerin (ook bekend als de heks van Dongen) door August Allebé, legt hij uit.

Voorstudies

Van beide panelen hing al een grotere versie in Breda. “Beide panelen zij voorstudies. Er is ongeveer hetzelfde op te zien, maar op het paneel van de boerderij staan de koeien bijvoorbeeld op een andere plek. Meestal deden schilders hun voorstudie op papier. In dit geval werd een houten paneel gebruikt, omdat dat makkelijker mee te nemen was, de natuur in.”

LEES OOK: De tijd leek er stil te staan en daarom reisden beroemde kunstschilders massaal naar Dongen

De families die de panelen beschikbaar hebben gesteld, willen anoniem blijven. “De ene familie bleek het paneel al eens op een Belgische veiling aangeboden te hebben. Het werd toen niet verkocht, dus hadden ze het nog. Via social media wees iemand ons daarop. "

Het museum benaderde de veiling en kwam zo in contact gekomen met de Vlaamse familie. Ron Dirven van het Stedelijk Museum: "Op de lijst zat het naamplaatje van een andere schilder, Eugene Klinkenberg. De veiling heeft de juiste naam van de schilder achterhaald.” Dirven hoopt dat hij het werk van Karel Klinkenberg uiteindelijk kan kopen.

Het schilderij van Allebé werd aangeboden door een verzamelende familie, die van de tentoonstelling in Breda hadden gehoord. Op het schilderij staat een koffie malende vrouw, beter bekend als de heks van Dongen. Dirven: “De eigenaren vinden het zelf ook heel mooi, dus die zullen het waarschijnlijk niet willen verkopen.”

Onderzoek

De twee eigenaren kwamen met hun panelen naar het Stedelijk Museum waar het door Ron Dirven en een collega getoetst werd op echtheid. “We kijken naar de schilderstijl, het materiaal, het paneel en de authenticiteit. We kennen de schilders, dus wisten al snel dat het echt was. Ik ben heel blij met deze werken. Dit is onderdeel van de kunstgeschiedenis van Breda en omgeving,” zegt Dirven.

Mogelijk zijn er nog meer 'Dongense' schilderijen in omloop: “Waarschijnlijk wel want we hebben in ons archief informatie over andere werken. Maar we hoeven ook niet alles te hebben. Je maakt keuzes. Voor de tentoonstelling zijn beide panelen heel interessant. Het paste er ruimtelijk ook bij, het moet niet te vol worden. Als we andere schilderijen aangeboden krijgen, moeten we het van geval tot geval bekijken.”