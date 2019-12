Provinciale Staten bepalen toekomst van boeren en burgers [LIVEBLOG]

Provinciale Staten vergaderen vrijdag over de stikstofmaatregelen. Het wordt een belangrijke dag voor iedereen. Niet alleen voor de boeren die zich in hun voortbestaan bedreigd voelen, maar ook voor anderen die zich zorgen maken over de natuur en hun eigen gezondheid.

De maatregelen die die worden besproken:

Boeren moeten voor 1 januari 2021 een aanvraag indienen voor een milieuvriendelijke stal.

De provincie wil boeren die binnen een straal van vijf kilometer van een gevoelig natuurgebied liggen uitkopen.

Boeren die het bedrijf van de buurman willen kopen, kunnen maar 70 procent van de uitstootrechten overnemen.

Omroep Brabant houdt een liveblog bij van de vergadering:

11.40: Eric de Bie, Forum voor Democratie.

Er is geen stikstofcrisis. Er is sprake van collectieve waanzin. In het buitenland nemen ze niet zulke maatregelen. Daar verwoesten ze hun economie niet voor natuur. Roept CDA op te breken met de coalitie en dan te stoppen met de stikstofmaatregelen.

11.33: Wilma Dirken, VVD.

Iedereen rekent op een besluit, maar er ligt geen voorstel. Er ligt alleen een stadenmededeling, aldus VVD. Daarom dient de VVD een motie in om de zaak voortvarend aan te pakken en daarbij alle sectoren te betrekken. Daarbij moeten er geen taboes zijn. VVD steunt voorstel uitstel tot 1 januari 2021. VVD is ook voor maatwerk voor bedrijven die bij natuurgebieden liggen.

11.20: Staten geen nu vergaderen. Commissaris van de Koning kondigt aan dat er voor het eerst geen interrupties zullen zijn in de eerste termijn en ook niet als Gedeputeerden het woord voerden. Mag wel in de tweede termijn. Zo nodig zal er een derde termijn worden ingevoerd. Er is in eerste instantie voor 123 minuten spreektijd gevraagd.

11.00 uur: Eerste stekeligheden. Arend Meijer van D66 vraagt mengvoederfabrikant Huub Fransen wat hij eigenlijk verdient aan de boeren, hoe zijn salarisstrookje er uit ziet en wat voor auto hij rijdt. Franssen antwoordt dat zijn auto ergens in de buurt geparkeerd staat en te herkennen is aan een sticker waarop staat dat hij van varkens houdt. Meijer: "Die Maserati hebben we zo gevonden."

10.55 uur: Statenleden krijgen nu de gelegenheid om vragen te stellen aan de insprekers.

10.52 uur: Frank Habraken, veehouder.

"Hebben net een nieuwe stal geopend, die helemaal milieuvriendelijk is. Daar hebben we drie jaar aan gewerkt en het duurt nog zeker vier jaar voor we een RAV-code krijgen. Dan slaat negen maanden uitstel nergens op."

10:48 uur: Anton Bouw, melkvee- en varkenshouder.

"Wij onttrekken stikstof uit de bodem. Wij zijn bezig om uitstoot van steden te zuiveren. Wat nou stikstofprobleem? Wij moeten onze ruimte opgeven ten gunste van de industrie. Waanzin. Over een paar jaar zal blijken dat wij die stikstof niet uitstoten. Maar dan zijn er wel honderden miljoenen uitgegeven aan opkopen van bedrijven".

10.44 uur: Mark van den Oever, Farmers Defence Force.

Trek vergelijking met Jodenvervolging. "Als er straks geen boeren meer zijn zeg dan niet: 'Wir haben es nicht gewusst.' Wij gaan jullie geliefde industrie platleggen. Vanmiddag om 14.00 uur is daar de opmaat van."

10.41 uur: Mieke Smits, Nederlandse Melkveehouders Vakbond.

"Nadelige gevolgen voor natuurgebieden wordt door veel meer beïnvloed dan stikstof."

10.38 uur: Robert ten Kate, Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt.

"Waren aanvankelijk positief over nieuwe plannen, maar bij nadere bestudering is de BAJK toch sceptisch. Ons wordt de keel dichtgeknepen. Hoe zit het met de uitstoot door bedrijven. Daar horen we niks over."

10.35 uur: Huub Fransen, eigenaar van mengvoerbedrijf Fransen Gerrits.

"Schakel Brabant gelijk met Nederland. Praat met de boeren in plaats van over de boeren. Tegen burgers: wij hebben oplossingen voor het uitstofprobleem. Ga met boeren praten. "Als u vindt dat wij geen dieren mogen hebben, stop dan met vlees eten en melk drinken. Maar besef wel dat dieren nodig zijn voor kringlooplandbouw."

10.32 uur: Lars Koreman, Natuurmonumenten en Brabants Landschap.

"Complimenten voor plannen van GS. Deze plannen zijn goed voor de natuur. Goede eerste stap maar om stikstofprobleem op te lossen is meer nodig.

10.30 uur: Johan van Gorp, veehouder.

"Kwaad omdat boeren die werken met natuur worden aangepakt en bedrijven en verkeer met rust worden gelaten. Ik kan dat niet aan mijn kinderen uitleggen."

10.28 uur: Hendrik Hoeksema, ZLTO.

"Boeren kunt u verantwoordelijk houden voor uitstoot, niet voor neerstoot. Die wordt ook door anderen veroorzaakt. U dicteert en biedt boeren geen perspectief. Wij willen meedenken, maar uw onrealistische beleid kan nooit de basis voor die gesprekken zijn. Zijn advies aan Staten: neem de voorstellen niet aan maar benut de negen maanden uitstel om samen met GS en alle betrokken organisaties om met een beter plan te komen."

10.24 uur: Bart Verhees, POV.

"Stikstofruimte zou gebruikt worden voor de natuur. Nu blijk dat voor economische ontwikkelingen. Dat levert geen voordeel op. Varkenshouders willen reductie van 25 tot 40 procent uitstoot. Dat is niet realistisch. Daar willen varkenshouders niet op afgerekend worden. Alleen de veehouderij wordt gepakt".

10:19: uur Geert Verstegen, namens het Brabants Burgerplatform.

"Heeft weinig vertrouwen in bedrijven die met innovatie bezig zijn. Pak probleem aan bij de bron: minder dieren. PS trek aan de noodrem en ga naar grondgebonden natuur en boer”.

10.17 uur: Ignace van Bebber, namens Artsenforum gezondheid, natuur en milieu.

"Uitstoot stikstof en ammoniak veroorzaken kanker. Halvering veestapel is veel te bescheiden en het hoeft niet te leiden tot minder boeren. Wie beschermt eigenlijk onze gezondheid?"

10.14: Jan van Mourik, namens VNO-NCW Brabant-Zeeland.

"Verlaag de stikstofnorm voor bedrijven, die stoten nauwelijks iets uit."

10.11 uur: Theo Heeren, melkveehouder.

Pleit voor familiebedrijven. "Megastallen zijn niet goed, dan heb je een buurman die je niet kent en van wie je niet weet wat hij doet. Bij familiebedrijven kunnen carnavalsverenigingen wagens bouwen en scholen op excursie komen."

10.09 uur: Femke Dingemans, BMF.

"Politiek moet regie nemen en maatregelen doorvoeren die kansen bieden aan de natuur en boeren die natuurvriendelijk willen boeren."

10.00 uur: De Statenleden verzamelen zich in de vergaderzaal. Het eerste uur is ingeruimd voor insprekers.