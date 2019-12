Een dag met boerenprotesten: dit waren de hoogtepunten (of dieptepunten)

Het was een vrijdag vol met actievoerende boeren van Farmers Defence Force. De boeren vertrokken vanaf meerdere plekken in Brabant op hun trekkers naar het provinciehuis en vervolgens naar Eindhoven Airport. Ondanks meerdere wegafzettingen van de ME en de politie wisten zo'n vijftien boeren toch de terminal van het vliegveld te bereiken. Maar dat was niet het enige wat er gebeurde. Wij hebben het voor je op een rijtje gezet.

Provinciehuis

Het is vrijdagochtend rond de klok van negen uur wanneer de eerste boeren arriveren bij het provinciehuis in Den Bosch. Twee uur later staan er zo'n tweehonderd boeren en enkele trekkers. Landbouworganisatie ZLTO gaf eerder aan vrijdag enkele honderden boeren te verwachten. Ook het meer activistische Farmers Defence Force (FDF) riep zijn leden op naar Den Bosch te komen. Beiden clubs waren het niet eens met de vorige week gepresenteerde plannen door de provincie.

Debat over stikstofcrisis

In het provinciehuis was een debat over de stikstofcrisis dat de hele dag in beslag nam. Voordat het Statendebat begon, kondigde frontman van FDF Mark van den Oever acties aan. De acties zouden om twee uur 's middags beginnen en waren gericht tegen het bedrijfsleven. Met de acties wilden ze de economie van Brabant pijn doen.

Harde uitspraak frontman FDF

Tijdens zijn toespraak vergeleek de frontman de behandeling van de boeren met de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. "Als er straks geen boeren meer zijn, zeg dan niet: 'Wir haben es nicht gewusst", aldus Van den Oever. Harde woorden, beaamt hij achteraf. "Maar het lijkt er wel een beetje op."

Rondje om Eindhoven Airport

Ondanks afzettingen van de politie en de ME bereiken meerdere actievoerende boeren Eindhoven Airport. Er stonden zo'n vijftien trekkers voor de terminal en voor de uitgang van de parkeergarage. Tientallen automobilisten stonden lange tijd stil. Meerdere mensen misten hun vlucht en waren op zijn zachts gezegd 'niet blij'. Het vliegverkeer liep echter geen vertraging op. Rond de klok van vijf uur was het protest voorbij en vertrokken de boeren weer.

Nog maar een voorproefje

Farmers Defence Force (FDF) waarschuwt dat de acties van vrijdag nog maar een voorproefje zijn van wat woensdag gaat komen. Dan voeren de boeren landelijk actie, zegt Van den Oever namens FDF. "Eindhoven was de generale. Het wordt groter. Ik kan al zeggen dat de Duitsers komen helpen." Het is nog niet bekend wat de acties zijn. Boeren krijgen woensdagochtend om zes uur een Whatsapp-berichtje met daarin de locatie.

CDA uit coalitie

Als kers op de taart stapte het CDA vrijdagavond uit de coalitie van Provinciale Staten. De partij verschilt met de coalitiepartijen te veel van mening over het stikstofbeleid en wil niet verder met de andere vier. Fractievoorzitter Ankie de Hoon zei dat nadat een motie van haar partij sneuvelde. Daarin stelde het CDA voor om de deadline (1-1-2021), los te laten waarbinnen boeren hun stallen milieuvriendelijk moeten hebben.

