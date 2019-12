Boerenacties nu voorbij, nog maar voorproefje van wat gaat komen: 'We krijgen hulp van de Duitsers'

De actie in Eindhoven was volgens Van den Oever "de generale" voor die van woensdag. Hoe die acties er uit gaan zien, wilde hij vrijdag nog niet zeggen. "We gaan iets in dezelfde trant doen, alleen dan groter. Ik kan wel al zeggen dat de Duitsers komen helpen."

De boeren van de FDF krijgen volgens Van den Oever woensdagochtend om zes uur een WhatsApp-berichtje met daarin de locatie van de actie.

Met trekkers naar Eindhoven Airport

Boeren van de FDF reden vrijdag massaal met trekkers naar Eindhoven Airport om hun eisen in stikstofdiscussie kracht bij te zetten. Tegen vijf uur maakten de tientallen boeren die hadden meegedaan, rechtsomkeert. Hiervoor hadden de 'blokkeerboeren' van de gemeente Eindhoven toestemming gekregen om eerst wat rondjes rijden om de parkeergarage bij het vliegveld te rijden.

Hun actie leidde ertoe dat de parkeergarage moeilijk bereikbaar was voor mensen die op het vliegveld moesten zijn voor geplande vluchten. De politie sloot enkele wegen af om de oprukkende boeren te stuiten.

