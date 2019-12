Boeren slijpen de messen voor de keihardste actie ooit

"Dit is de dag om op te staan of voor altijd te zwijgen!" Mocht de toon nog niet voldoende zijn gezet in de landelijke stikstofdiscussie, dan gaat de nieuwste, keiharde actie van Farmers Defence Force die in alles overtreffen. Volgende week woensdag wordt het de dood of de gladiolen, zo lijkt het, afgaande op een verklaring, die deze protestorganisatie van boeren heeft uitgegeven.

De actie, gericht tegen het stikstof- en PFAS-beleid van de overheid, zal internationaal doorklinken en een voorbeeld zijn voor veel boeren in Europa, voorspellen de initiatiefnemers.

Messen worden weer geslepen

"Het kan zo niet langer met dit beleid vanuit de overheid", schreeuwt het bestuur van Farmers Defence Force (FDF) het uit. Over medewerking uit Brabant hoeft de organisatie zich geen zorgen te maken. De messen worden weer geslepen. De tractors van boeren zijn bij wijze van spreken al warm aan het draaien om 18 december massaal de weg op te gaan.

Om verspreid over het land af te reizen naar doelen om daar te protesteren. Wat die doelen zijn? Dat weet alleen het FDF-bestuur. Het zou gaan om distributiecentra en groothandels in de voedingssector. Om zowel de supermarkt als zijn klanten te treffen. FDF wil de doelen nog niet bekendmaken om ‘miscommunicatie en wanorde in Nederland te voorkomen’. Of om ervoor te zorgen dat gemeenten, politie of zelfs het leger acties niet in de kiem kunnen smoren?

Boeren kennen doelen ook nog niet

‘Zelfs’ Peter van der Weiden, die deze acties coördineert voor het Land van Cuijk, kent de doelen van deze guerrilla-actie niet: “Dat horen ook wij pas volgende week woensdagmorgen om zes uur. Het gaat in ons gebied om in ieder geval drie doelen, dat weet ik wel."

Verzamelpunt is waarschijnlijk weer Zalencentrum Het Witte Huis in Zeeland. "Van hieruit gaan de boeren in drie groepjes van vijftig trekkers op die doelen af. Op zoveel medewerking kunnen we nu al rekenen”, aldus de veehouder, die niet uitsluit dat er meer agrariërs zich zullen aansluiten. Er staan deze week weliswaar gesprekken op stapel met onder anderen minister Carola Schouten van Landbouw, maar hiervan verwacht Van der Weiden geen wonderen. Ook in West-Brabant worden de krachten overigens gemobiliseerd.

Niet alleen het stikstofbeleid van het Rijk heeft gefaald, ook de PFAS-aanpak is in de ogen van de fanatieke boeren volstrekt ontoereikend. Ze vinden dat overheidsgeld veel beter besteed kan worden. Het is de hoogste tijd, herhaalt FDF in zijn pamflet, om ‘allen op 18 december in beweging te komen tegen deze misstanden.

Provincie stemt vrijdag

Bovendien is het de vraag of Provinciale Staten van Brabant komende vrijdag voor verlichting gaan zorgen. In het provinciehuis in Den Bosch wordt dan gestemd over het voorstel van Gedeputeerde Staten om boeren negen maanden uitstel te geven om een vergunning aan te vragen voor een nieuwe stal. Dat betekent dat de aanvraag voor een nieuwe stal op 1 januari 2021 ingediend moet zijn in plaats van 1 april 2020. De stallen moeten 1 oktober 2022 vernieuwd zijn.

Als een Statenmeerderheid hiermee instemt, valt te nog te bezien of de Brabantse boeren tevreden zullen zijn. Vorige week vrijdag, toen het voorstel uit de hoge hoed van het dagelijks bestuur van de provincie werd getoverd, liet FDF al weten dat dat 'nog lang niet genoeg' is. “En”, zo voegde Mark van den Oever van deze organisatie eraan toe, "we gaan sowieso door met acties."

Overigens zullen boeren zich vrijdag laten zien tijdens de beraadslagingen in de Statenzaal, zo liet een andere woordvoerder uit agrarisch Brabant desgevraagd weten. Over dit doel bestaat in ieder geval géén onduidelijkheid.

